Singapur prohíbe la entrada al país de una activista malasia por su actividad política

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Bangkok, 27 mar (EFE).- Singapur ha prohibido la entrada al país a Fadiah Nadwa, activista anticorrupción y académica malasia, así como abogada de derechos humanos, por su actividad política, según informó el viernes el ministerio de Interior de Singapur, que la describió como una «visitante indeseable».

La cartera de Asuntos Internos, citada por medios singapurenses, señaló que Nadwa había animado a algunos jóvenes de la ciudad-Estado asiática a adoptar «su particular estilo de activismo radical».

«No toleraremos que los extranjeros se inmiscuyan en nuestra política interna, ni la promoción de métodos de protesta civil ilegales, violentos y perturbadores», declaró el ministerio, tras asegurar que la académica «animó a ir más allá de las protestas, a movilizar a los estudiantes y a las diferentes comunidades de Singapur, y a emprender acciones disruptivas y violentas para apoyar causas específicas».

Según la ONG irlandesa Front Line Defenders, Nadwa es abogada de derechos humanos y activista anticorrupción en Malasia y, de acuerdo con sus redes sociales, es también una firme defensora de la causa palestina.

Nadwa, que finalizó en enero su doctorado de la Universidad Nacional de Singapur, relató el domingo en redes sociales su deportación a Malasia después de que las autoridades del país le vetaran la entrada.

«Le pedí a inmigración que me explicara los motivos de la prohibición/deportación, pero me dijeron que no podían revelarlos. Es increíble, porque viví allí durante 5 años y obtuve mi doctorado el 31 de enero», escribió.

La malasia vinculó su deportación con «un ataque deliberado contra el trabajo de académicos que se dedican a un terreno similar», dijo en X, donde describe su trabajo como un examen de la historia intelectual de la descolonización y el antiimperialismo.

Gobernada por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia de Malasia en 1965, la isla ha defendido desde entonces un modelo que combina el aperturismo económico con la opresión de libertades y unas rígidas leyes en pos de preservar la seguridad.

Además de ser uno de los países más prósperos del mundo, ejerce un férreo control sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación y se sitúa en el puesto 151 de 180 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. EFE

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