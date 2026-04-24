Siria anuncia el arresto del principal sospechoso de una masacre de 500 civiles en 2013

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El Cairo, 24 abr (EFE).- Las autoridades sirias anunciaron este viernes la detención del principal sospechoso de la ejecución masiva de unos 500 civiles cometida por fuerzas del derrocado régimen de Bachar al Asad en el barrio de Al Tadamon, al sur de Damasco, en 2013.

Se trata de Amjad Yusef, denominado como «carnicero de Al Tadamon», exoficial de la Inteligencia Militar de Al Asad, acusado de dirigir, junto con otros militares y milicianos afiliados, la famosa matanza, considerada una de las mayores evidencias de crímenes de guerra cometidos en el conflicto sirio.

«Una operación de seguridad bien ejecutada por el Ministerio del Interior culminó con la detención de Amjad Yusef, principal sospechoso de la masacre de Al Tadamon en Damasco, que se cobró la vida de decenas de inocentes», apunta un comunicado de ese departamento.

Detalló que «la operación incluyó varios días de vigilancia y seguimiento previos a la detención» en la zona de Al Ghab, en las afueras de la ciudad de Hama (centro), y afirmó que las fuerzas de seguridad «continúan la búsqueda de los demás responsables de la masacre para capturarlos y llevarlos ante la justicia».

El ministro de Interior sirio, Anas Khattab, confirmó en su cuenta oficial en X que «Amjad Yusef, identificado como el principal autor de la masacre de Al Tadamon, ha sido capturado y se encuentra bajo custodia tras una exitosa operación de seguridad», sin dar a conocer más detalles.

La masacre fue cometida el 13 de abril de 2013, durante las revueltas populares contra la represión del régimen de Al Asad, pero salió a la luz en 2022 cuando Estados Unidos condenó «con dureza» los hechos.

Éstos se revelaron en esa fecha con la difusión de un video que muestra a militares llevando a civiles con los ojos vendados hacia una fosa común ya preparada.

Allí les disparaban y les empujaban al hoyo antes de prender fuego a los cuerpos utilizando neumáticos para avivar las llamas y borrar evidencias.

Tras la caída del régimen de Al Asad varias organizaciones de derechos humanos, en especial Human Rights Watch, han podido acceder al lugar para investigar lo sucedido sobre el terreno, buscar y proteger las pruebas de esos crímenes.

Las autoridades sirias, además, anunciaron en febrero de 2025 la detención de tres personas vinculadas con esos asesinatos masivos. EFE

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