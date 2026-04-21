Siria y Arabia Saudí hablan sobre fortalecer inversiones y proyectos de «conectividad»

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El Cairo, 21 abr (EFE).- El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, mantuvo este martes una reunión en Yeda con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en la que abordaron las formas de fortalecer las inversiones y desarrollar proyectos de «conectividad regional» en medio de la crisis en Oriente Medio.

La agencia de noticias oficial saudí SPA informó de que, durante la reunión en esta ciudad saudí a orillas del mar Rojo, Al Sharaa y Bin Salmán «revisaron las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos y las oportunidades para apoyarlas y desarrollarlas en diversos campos».

Por su parte, la agencia de noticias siria SANA indicó que las conversaciones estuvieron centradas en las formas de desarrollar y fortalecer las relaciones, en particular, en los sectores económicos y de inversión, así como «en proyectos de conectividad regional», de los que no se aportaron más detalles.

Arabia Saudí ha sido uno de los países más afectados por la guerra de Irán iniciada a finales de febrero, ya que sus instalaciones energéticas han sido blanco de ataques de represalia iraníes, mientras que el cierre del estratégico estrecho de Ormuz también ha afectado a la capacidad de exportación de petróleo del reino árabe.

En este contexto, Riad ha estado buscando rutas logísticas alternativas, a través de trenes que conectan con otros países, y del mar Rojo, principalmente.

Tanto SPA como SANA indicaron que en la reunión también se discutieron «los últimos acontecimientos en la región y coordinaron esfuerzos al respecto», sin entrar en detalles.

Riad y Damasco han protagonizado un gran acercamiento tras la caída, en diciembre de 2024, del régimen del expresidente sirio Bachar al Asad, y precisamente Al Sharaa visitó Arabia Saudí a principios de 2025, marcando así su primer viaje oficial al extranjero como presidente de Siria.

Arabia Saudí, por su parte, se ha comprometido en aportar ayuda económica a Siria para los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo tras casi tres lustros de guerra civil que devastaron el país y, en mayo, Bin Salmán facilitó un encuentro entre Al Sharaa y el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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