Sismo de magnitud 6,9 se registra en el norte de Chile sin heridos ni riesgo de tsunami

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Santiago de Chile, 25 may (EFE).- Un sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde de este lunes en el norte de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:52 hora local (20:52 GMT) y tuvo su epicentro a veinte kilómetros al noreste de la localidad de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 114 kilómetros, según el comunicado del organismo.

El temblor pudo sentirse en otras tres regiones del norte del país suramericano: Arica, Tarapacá y Atacama.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se trata de un sismo de magnitud media y que, preliminarmente, no se reportan daños a personas ni a infraestructura crítica.

Según la prensa local, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, y al menos cinco réplicas (de magnitudes 4,3; 4,2; 3,9; 3,4 y 3,4) se sintieron en la misma zona donde se registró el primer temblor.

«El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile», apuntaron sobre el informe de la entidad.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6 en la escala abierta de Richter. EFE

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