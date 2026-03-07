Sistemas antiaéreos de Emiratos responden a oleada de «misiles y drones» desde Irán



Dubai, 7 mar (EFE).- Los sistemas antiaéreos de Emiratos Árabes Unidos responden este sábado a una oleada de «misiles y drones» enviados desde Irán, lo que está resultado en fuertes explosiones que se han escuchado en Dubai.

«Las defensas aéeras están ahora mismo respondiendo a una amenaza de drones y misiles que provienen de Irán», indicó el Ministerio de Defensa emiratí en un comunicado.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior envió otra nota diciendo «las defensas aéreas están ahora tratando una amenaza de misiles. Permanezcan en un lugar seguro y sigan las advertencias y novedades».

Este ataque llega a Emiratos pese a que esta misma mañana el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Pezeshkian pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

Esta mañana, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) reportaron la intercepción de 15 misiles balísticos y 119 drones, mientras que un misil cayó al mar y dos drones impactaron en su territorio.

Según indica una nota emitida por el Ministerio de Defensa emiratí, desde el inicio hace una semana «de la agresión iraní», los sistemas de defensa antiaérea del país han detectado 221 misiles, de los cuales 205 fueron destruidos, 14 cayeron al mar y solo dos impactaron en el territorio.

Asimismo, se detectaron 1305 drones, 1229 de los cuales fueron destruidos, mientras que 76 alcanzaron alguno de los siete emiratos que forman el país.EFE

