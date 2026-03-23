Sobrevivientes de la dictadura argentina recuerdan el horror a 50 años del golpe

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Una adolescente embarazada, un alumno secundario y una joven universitaria que sobrevivieron a la dictadura argentina reviven ante la AFP sus historias de tortura, muerte y exilio a 50 años del golpe de Estado.

Representantes de una generación diezmada, estuvieron en distintas cárceles clandestinas de las 600 de la dictadura (1976-1983), responsable de 30.000 desapariciones, según organismos humanitarios.

Sus testimonios ayudaron a condenar genocidas y a reconstruir lo que sucedió en sitios como la Esma, el centro de exterminio de Buenos Aires por donde pasaron unos 5.000 secuestrados y sobrevivió apenas un millar.

Ayudaron a probar el robo sistemático de bebés y los «vuelos de la muerte», en los cuales los militares arrojaban a los secuestrados narcotizados al mar.

– 16 años, embarazada –

Cuando ocurrió el golpe, el 24 de marzo de 1976, «la sensación era ‘llegó’. Oímos por radio el anuncio del estado de sitio. Había requisas, paraban colectivos», dice Ana Careaga, una psicóloga de 64 años.

«Me secuestraron el 13 de junio de 1977, me llevaron a un lugar, me desnudaron y empezaron a torturarme», relató. «Me despojaron de identidad, ya no era Ana, era K04».

«Quería morir, me decían ‘te vamos a mantener viva para seguir torturándote'», y así lo hicieron durante cuatro meses.

Hablar, llorar era castigado con tortura. «El hambre era desesperante, contaba los segundos hasta llegar a minutos y horas esperando la comida, pero la traían hirviendo y se la llevaban antes de que se enfriara lo suficiente».

Al principio ocultó su embarazo. «Pensé que por la intensidad de la tortura habría muerto. En una oportunidad acostada y encadenada sobre una tarima, se empezó a mover en mi vientre. Fue la victoria en medio de la muerte», dijo. Fue la única vez que lloró en cautiverio.

Liberada obtuvo exilio en Suecia, donde nació su hija.

Días después supo que su madre había sido secuestrada junto a otras líderes de la naciente asociación Madres de Plaza de Mayo a la salida de una iglesia adonde se reunían, la misma donde habla con la AFP.

Torturadas en la Esma, fueron arrojadas vivas al mar junto a dos monjas francesas. El mar devolvió los restos, maniatados de pies y manos. Fueron identificados años después y enterrados en la misma iglesia «donde habían sido libres por última vez».

– 18 años, estudiante –

Pablo Díaz, empresario de 67 años, era adolescente cuando lo secuestraron en 1976 en las redadas de líderes estudiantiles que reclamaban una tarifa de transporte escolar.

El hecho es conocido como «La noche de los lápices» y fue llevado al cine en 1986 para relatar el secuestro de siete de ellos. Sólo él sobrevivió.

Perseguido, se refugió en casa de un amigo, pero regresó al hogar familiar a pedido de su padre, que creía que estaría a salvo.

«Volví y esa madrugada me secuestraron. De paso robaron joyas», dijo. Buscaban «material subversivo, armas, pero lo único que encontraron fue una revista Playboy debajo de mi colchón. Se rieron, pero me llevaron igual» a un centro clandestino bajo el mando del jefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a nueve cadenas perpetuas y muerto en 2022.

«Supe que había campos de concentración cuando estuve en uno y que había tortura cuando me torturaron», resume.

Le arrancaron uñas, le pasaron electricidad, lo privaron de comida y lo sometieron a simulacros de fusilamiento.

En sus tres meses de cautiverio tejió una historia de amor con Claudia Falcone, de 16 años. «Le prometí que cuando saliéramos íbamos a ser novios. Me respondió que la habían violado», relató.

Los captores le encomendaron el cuidado de secuestradas embarazadas. «Fui testigo de tres nacimientos», dijo. Los bebés fueron robados al nacer. «Dos se encontraron muchos años después».

Falcone y los otros estudiantes fueron fusilados y a Díaz lo trasladaron a una cárcel legal. En 1985 fue testigo del histórico Juicio a las Juntas. «La sociedad supo recién ahí que niños y adolescentes también fueron desaparecidos».

– 19 años, universitaria –

Miriam Lewin, una periodista de 68 años, tenía 19 cuando llegó el golpe. Como militante de la Juventud Peronista pasó a la clandestinidad.

«No pensábamos que la represión iba a ser tan masiva y despiadada», dijo.

La secuestraron en 1977 y estuvo dos años cautiva, el último en la Esma, donde alternó tortura con trabajo esclavo.

«Era un centro de exterminio», asegura. Al recordar los vuelos de la muerte, cuenta que les hacían creer que iban a una estancia en el sur y en la ingenuidad algunos pedían irse «porque no soportaban más estar encapuchados, comiendo comida en mal estado rodeados por ratas».

Su testimonio contribuyó a la condena de tres pilotos.

En una muestra de la impunidad que gozaban los militares, la llevaron junto a otros prisioneros a mezclarse entre los argentinos que celebraban la obtención de la Copa del Mundo 1978 tras la final jugada en el estadio de River Plate, vecino a la Esma.

«Lívidos, inmóviles en ese mar de gente desbordada pensé, esto va a durar 40 años más».

Pero en 1982, la dictadura se resquebrajaba y declaró la guerra al Reino Unido por las disputadas Islas Malvinas. Argentina perdió la guerra, pero en 1983 volvió a la senda democrática.

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