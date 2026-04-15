Socialistas portugueses investigan a militante por presunto ataque a marcha antiaborto

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Lisboa, 15 abr (EFE).- El Partido Socialista (PS) de Portugal anunció este miércoles que abrió un proceso disciplinario contra un militante que supuestamente sería el autor de un ataque contra una marcha antiaborto el pasado mes de marzo, a la que alguien lanzó un cóctel molotov.

En un comunicado remitido a EFE, el PS dijo haber conocido este miércoles, a través de los medios de comunicación, que «la persona sospechosa de haber lanzado un objeto incendiario contra una manifestación es militante» de la formación.

Esta noticia los ha «sorprendido» y el secretario general del partido, José Luís Carneiro, remitió el asunto a la Comisión Nacional de Jurisdicción «con vistas a la apertura de un proceso disciplinario que determine la aplicación de la sanción adecuada a los hechos que se le imputan».

La dirección socialista ha suspendido de forma preventiva al militante en cuestión y ha reiterado la condena pública del ataque.

El incidente tuvo lugar el pasado 21 de marzo, cuando los promotores de una protesta antiaborto aseguraron que una persona lanzó un cóctel molotov mientras transcurría la marcha por el centro de Lisboa, sin causar heridos.

El autor del ataque fue detenido por la Policía en el lugar y, de hecho, los organizadores de la marcha mostraron imágenes en sus redes sociales del momento de la detención, aunque salió en libertad dos días después.

La Policía lusa informó hoy que detuvo de nuevo al presunto autor, acusado de cometer, entre otros, un delito de acto de terrorismo, mientras que los medios de comunicación locales adelantaron que las autoridades pueden haber encontrado el carnet de militancia socialista entre sus pertenencias. EFE

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