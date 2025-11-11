Softbank vende todas sus acciones de Nvidia por 5.040 millones de euros

Tokio, 11 nov (EFE).- La empresa de tecnología e inversiones Softbank vendió en octubre todas sus acciones de Nvidia, que fabrica chips clave para el desarrollo de modelos de inteligencia artifical (IA), por 5.830 millones de dólares (unos 5.040 millones de euros).

La venta se produjo tras cerrar en septiembre el primer semestre de su año fiscal, según informó la compañía en sus resultados semestrales publicados este martes.

Entre abril y septiembre Softbank anotó un beneficio neto récord de 2,92 billones de yenes (unos 16.386 millones de euros), casi triplicando lo obtenido en el mismo período del año anterior, gracias precisamente a sus inversiones en inteligencia artificial, y en especial en OpenAI, creadora del popular ‘chatbot’ ChatGPT.

La firma reportó además unas ganancias de 3,93 billones de yenes (22.054 millones de euros) vinculadas a sus inversiones.

Las sucesivas apuestas de Softbank por la IA le han permitido recuperar el puesto de segunda empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Tokio, tras recuperarse el pasado ejercicio de cuatro años en números rojos.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, tras firmar un acuerdo de asociación estratégica con la compañía, lo que le ha supuesto una ganancia de 2,16 billones de yenes (12.121 millones de euros) entre abril y septiembre. EFE

