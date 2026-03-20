Solo el 6,7 % de los consumidores recurre al mercado ilegal de cannabis en Uruguay

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Montevideo, 20 mar (EFE).- Autoridades en Uruguay celebraron la consolidación del mercado regulado de cannabis a más diez años de la ley que formalizó su venta, al conocerse que solo el 6,7 % de los consumidores dice recurrir a la compra ilegal para obtener la sustancia.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, celebró como una «muy buena noticia» que el mercado regulado haya «incidido positivamente para que las personas que deciden consumir cannabis lo hagan dentro de un mercado seguro».

Así lo destacó Rossi en rueda de prensa este viernes tras la presentación de la evaluación de la ley que posicionó a Uruguay como pionero global en legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico.

Desde entonces en Uruguay el acceso al cannabis para uso recreativo está regulado a través de tres vías de acceso: autocultivo, clubes cannábicos y venta en farmacias.

Según los datos que presentó Jessica Ramírez, integrante del Observatorio Uruguayo de la Junta Nacional de Drogas, en 2014, año en que se promulgó la ley, el 58 % de los consumidores admitía acceder a esta sustancia por vías ilegales, por lo que los números actuales muestran una reducción.

En este sentido, Ramírez informó que hasta diciembre de 2024 unas 102.000 personas estaban registradas para el acceso al mercado regulado del cannabis a través de las tres vías, lo cual representa el 47 % de quienes se declaran consumidores.

«Este colectivo de personas redujo o no va al mercado ilegal para acceder a la sustancia, deja de estar expuesta a las redes de tráfico y también de alguna manera aporta al reducir el impacto del narcotráfico en la sociedad», destacó Ramírez.

La experta aclaró que hoy existe un llamado «mercado gris» relacionado a la comercialización de cannabis por vías no previstas por la normativa vigente por lo que hay datos a los que no tienen acceso.

Por otra parte, el observatorio registró estabilidad en cuanto al número de consumidores en los últimos años, por lo que Ramírez afirmó que «hasta ahora no hay un impacto visible de la regulación en lo que hace a las a las prevalencias de consumo».

En cuanto a la salud de los consumidores, se mantiene estable el número de consumidores que muestran signos de uso problemático, en torno al 17 %.

En lo menores el consumo problemático tampoco ha sufrido variaciones y representa al 13 % de los usuarios. EFE

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