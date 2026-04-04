Somalia captura a un alto cargo extranjero de Al Shabab encargado de planificar atentados

2 minutos

Nairobi, 4 abr (EFE).- El Ejército de Somalia y las fuerzas ugandesas de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) han capturado a un alto cargo del grupo terrorista Al Shabab responsable de planificar atentados, informó este sábado el Ministerio de Defensa somalí.

«Un combatiente terrorista extranjero afiliado a Al Shabab, identificado como Salaad Macalin Cusmaan Cabdiyow (Salaad Dheere), ha sido capturado», informó la cartera ministerial en su cuenta de la red social X, sin especificar su nacionalidad.

Salaad Dheere, de 40 años y que formaba parte del grupo terrorista desde 2009, fue apresado mientras realizada labores de reconocimiento sobre las posiciones militares somalíes y ugandesas, según comunicó la AUSSOM.

Tras interrogarlo, el terrorista reveló que estaba acompañado de otros miembros extranjeros como Ismacaciil, de nacionalidad keniana, quien se había ofrecido para una misión suicida; o de Salman, sospechoso que logró escapar.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/mra