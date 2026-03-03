Somalia mata a un dirigente del grupo yihadista Al Shabab responsable de atentados en 2025

Nairobi, 3 mar (EFE).- El Ejército de Somalia mató a un alto cargo del grupo yihadista Al Shabab responsable de tres importantes atentados perpetrados en 2025, informó la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) somalí.

«Un alto dirigente de los terroristas, cerebro del atentado perpetrado en Godka Jilacow y de múltiples atentados que causaron la muerte de civiles, oficiales y miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional, fue eliminado», publicó la NISA durante la noche del lunes en su cuenta de la red social X.

El operativo, que se realizó el domingo en el distrito de Awdheegle, en la región del Bajo Shabelle (sur), acabó con la vida del líder yihadista, identificado bajo los alias de Kamaludin Yunis Mohamed, Salim Nur Sheikh Abdirahin, Arale y Abdullahi Hassan Alí.

La NISA afirmó que Kamaludin Yunis Mohamed supervisó y dirigió «directamente» a las células que cometieron «atrocidades» como el atentado contra la prisión de Godka Jilacow el 4 de octubre de 2025, el ataque suicida contra la Academia Militar Jaalle Siyaad el 9 de julio de 2025 o el asalto contra la Escuela de Formación General Dhega-Badan-Xero Nacnac el 10 de diciembre de 2025.

«La persecución de este individuo duró más de 150 días», añadió la agencia de inteligencia somalí.

Además, detalló que este alto cargo terrorista solía usar «zonas civiles densamente pobladas» como escondite, tales como Mubaarak, Ugunji, Daarusalaam, Hantiwadaag, Kurtunwaarey y Gendershe, en Bajo Shabelle.

Este anuncio llega después de que las Fuerzas Armadas somalíes arrebatasen el lunes a Al Shabab las estratégicas zonas de Daarusalaam y Mubaarak, en la misma región y a unos diez kilómetros de la ciudad en la que acabaron con este líder yihadista.

Dichos ataques después lanzarse la «Operación Trueno Rodante», que se anunció el domingo en la mencionada región, y con la que la que Mogadiscio busca debilitar la capacidad operativa de Al Shabab y garantizar la seguridad de la población.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, una estrategia que se ha acentuado en las últimas semanas.

Así, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

