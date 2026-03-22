Sorogoyen, de estudiante a homenajeado en Nantes (Francia)

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París, 22 mar (EFE).- El director español Rodrigo Sorogoyen ya quería dedicarse al cine, incluso había hecho sus primeros cortos, cuando se instaló en Nantes como estudiante de Historia, hace algo más de veinte años; y ha vuelto este fin de semana al festival de cine español de esa ciudad francesa, que conoció como aficionado, como invitado de honor.

«Estoy muy contento y muy honrado, y es una ocasión para volver a una ciudad que es muy importante para mí», explicó a EFE este domingo el cineasta, en una entrevista telefónica, a pocas horas de protagonizar una clase magistral de la edición número 35 del Festival de Cine Español de Nantes (FCEN).

El certamen francés, que cada año sirve para repasar los principales títulos recientes del séptimo arte del país vecino, invitó al madrileño este 2026 para suceder al también director Juan Antonio Bayona como invitado de honor, una propuesta a la que Sorogoyen afirma que nunca podría haber rechazado.

«La gente es maravillosa, lo hacen con muchos voluntarios y con muy poca gente» y, además, celebrar la cultura de esta manera «es un acto de resistencia dentro de la que está cayendo», reflexionó Sorogoyen (Madrid, 1981).

Ya había estado en el FCEN como director antes, pero en esta ocasión asegura que ha encontrado la ciudad muy bonita, con «sitios que no han cambiado nada» y con otros que «han cambiado mucho». Y aunque él se reconoce muy «melancólico» y «nostálgico», intenta no quedarse atrapado en los recuerdos que él tiene de Nantes.

Rememora, no obstante, que no sabía de la existencia del FCEN cuando se mudó allí como estudiante del programa Erasmus de la Unión Europea, y que fue una sorpresa empezar a ver los carteles anunciando un festival de cine español con invitados como Fernando Trueba, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Imanol Arias, Antonio Resines o Imanol Uribe.

«Me puse nerviosísimo», confiesa, y además de asistir a las proyecciones acabó coincidiendo con algunos de ellos en las salidas nocturnas del festival.

«Muy contento» con ‘El ser querido’

El realizador de filmes como ‘As bestas’ o ‘El reino’ y creador de series como ‘Los años nuevos’ asegura que ventanas como el FCEN ayudan y «reconfortan», porque suponen una reivindicación del cine español fuera de las fronteras de la península ibérica.

«A mí me encantaría -comenta- que hubiera un festival de cine francés en España y ver todas las películas que nos llegan a España de Francia. Será de los países que más nos llegan, pero aún así no muchas. Y, sobre todo, todo a la vez, una semana o diez días dedicados a ver películas francesas estaría genial».

En Nantes se proyectarán buena parte de sus largometrajes, pero Sorogoyen recalca que a él, más que hacerlo reflexionar sobre su propio éxito, esta clase de homenajes le hacen sentirse más bien «vergonzoso» y «pudoroso».

«No me detengo mucho en eso porque hay algo en mí que me lo impide, el no creerte más importante de lo que no debes ser», considera.

«También será porque hemos hecho las cosas bien -matiza-, pero en el fondo es algo muy azaroso y me ha tocado, o nos ha tocado. Hay algo que me impide detenerme, no me gusta ensimismarme con lo conseguido. Siempre estoy pensando más a futuro».

Aunque el equipo del cineasta pidió ceñir la entrevista a su participación en el festival de Nantes, Sorogoyen sí compartió algunos detalles de lo que será su futuro más inmediato: la promoción de su próximo largometraje, ‘El ser querido’, protagonizada por Javier Bardem y con estreno previsto en España el 29 de agosto.

«Me he quedado muy contento, ha sido una experiencia muy bonita y me parece una película muy especial», avanza. «Ha habido mucho sufrimiento de posproducción -agrega-, como siempre pasa. Pero cuando lo sufro no me acuerdo de que pasa en todas las películas y que es buen síntoma».

Entre risas admite también que «ahora todo el mundo sabe que estamos pendientes de un festival», en una referencia velada a la mayor cita del cine en Francia, el Festival de Cannes, donde ya presentó ‘As bestas’ y donde el año pasado fue presidente del jurado de la Semana de la Crítica. EFE

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