‘Spider- Noir’ y ‘La casa del Dragón’ pelean por el trono de mejor serie en la CCXP México

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Ciudad de México, 25 abr (EFE).- Las series ‘Spider-Noir’ y ‘La casa del dragón’ cerraron el segundo día de la CCXP México, la versión mexicana de la Comic-Con, con adelantos y tráilers exclusivos de sus producciones en el que es considerado el mayor evento de cultura pop en español.

Frente al Thunder Stage, un escenario de más de 2.000 personas, actores como Matt Smith y Lamorne Morris presentaron sus respectivas series de HBO Max y de Amazon Prime Video, protagonistas en la segunda jornada a la espera de los eventos de Supergirl con la actriz australiana Milly Alcock.

A pesar de la ausencia del actor, Nicolas Cage, quien interpreta al nuevo Spider-Noir, no sobró un asiento para poder ver como luce el «trepamuros» más famoso del mundo en blanco y negro y para conocer como continuará la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’, la famosa serie derivada de Juego de Tronos.

“Mi español no es muy bueno, pero queríamos darles las gracias por recibirnos en Ciudad de México, no hay una mejor ciudad en el mundo que ésta”, gritó el actor Fabien Frankel, actor de reparto de la Casa del Dragón que se presentó al evento con una playera de la selección mexicana de fútbol.

Mientras bromeaba sobre cómo saldría esa noche por la capital a tomar mezcal y a evitar peleas con luchadores mexicanos, Smith añadió que esta nueva entrega del universo de Poniente (Westeros) será “mucho más grande, brutal y sangrienta”.

“Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición. Estoy muy tranquilo con que Daemon Targaryen vuelva a la guerra”, comentó el intérprete británico de 43 años.

En esta última temporada, que se estrenará en algún momento de junio, se intensificará la ‘Danza de los Dragones’ tras la toma de Desembarco del Rey por Rhaenyra y además se esperan batallas cruciales dentro del universo de Juego de Tronos, como el Combate en el Gaznate.

Un nuevo Spider-Man

A pesar de la ausencia de Cage, los actores Li Jun Li, Jack Huston y la mexicana Karen Rodríguez apoyaron a Morris y al creador de la serie para defender la nueva serie del universo Marvel, que estará disponible en una versión en color y en otra en blanco y negro, para los que quieran vivir una experiencia más noir.

“Estoy super emocionado. Siempre como niño sueñas con ser parte de algo así”, expresó Morris antes del estreno de la serie el próximo 27 de mayo.

Esta nueva versión del multiverso contará por primera vez con una intérprete mexicana en un papel relevante en el mundo arácnido, algo que Rodríguez agradeció emocionada a las mujeres que siempre la impulsaron para que siguiera adelante en su carrera.

“Este personaje me recuerda a las mujeres que me trajeron aquí, las que trabajan duro. Hay muchos paralelos de este mundo a lo que estamos viviendo ahora. Es un gran paso para mí”, confesó la natural de Tamaulipas.

Además, todos destacaron la buena química que tuvieron con Cage, aunque también reconocieron haber tenido algo de miedo antes de conocer al actor de cintas como ‘Leaving Las Vegas’ (1995).

“Él es asombroso. Estuve todo el rato forzándole a ser mi amigo y creo que funcionó. Cuando trabajas con alguien tan icónico te pones un poco nervioso, pero al final llegas a hablar con ellos. Es uno de los mejores actores de la historia y me ayudó estar alrededor de él como actor”, reconoció Morris.

Antes de despedirse, los aficionados presentes pudieron ver como un Spider-Noir andaba por las paredes del escenario y se sentaba con los actores para tomase una bebida al más puro estilo noir.

El resto de la jornada se pudieron ver adelantos exclusivos de otras películas, como 20 minutos de la nueva entrega de acción real de ‘Masters del Universo’ o escenas exclusivas de series como ‘Un show más’ o ‘Star Trek: Academia de la Flota Estelar’. EFE

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