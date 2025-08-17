The Swiss voice in the world since 1935

Sporting Cristal retiene el liderato en el Clausura peruano tras vencer a Binacional

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 16 ago (EFE).- Sporting Cristal se mantiene como líder del Clausura peruano tras vencer este sábado por 3-1 a Binacional en su visita a Juliaca, sobre 3.800 metros de altura, y quedó a la espera del duelo de Universitario, segundo, el domingo ante Sport Huancayo.

En partido por la sexta fecha del torneo de la Liga 1, Cristal aprovechó los primeros minutos del encuentro para vencer el arco de Binacional, antes de que la altura de Juliaca comenzara a hacer efecto en sus jugadores y estropeara sus planes.

Así, el extremo Fernando Pacheco abrió el marcador a los 12 minutos, lo siguió el defensa Alejandro Pósito de un cabezazo a los 16 minutos y luego el mediocentro Martín Távara anotó el tercero a los 20 minutos de tiro libre.

Binacional marcó en el segundo tiempo por intermedio del mediocentro colombiano Roger Torres y el equipo se quedó con diez jugadores tras la expulsión del centrocampista peruano Edson Aubert.

Con ese resultado, el club del Rímac sumó 16 puntos, tres más que Universitario, que el domingo visitará a Sport Huancayo.

En otro encuentro del sábado, UTC empató sin goles con Juan Pablo II y peligra su continuidad en primera división, pues está último en la tabla.

El viernes, Atlético Grau cayó por 1-2 ante Comerciantes Unidos, mientras que Deportivo Garcilaso se impuso por 1-0 a Sport Boys y se ubica cuarto. EFE

mmr/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR