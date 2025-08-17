Sporting Cristal retiene el liderato en el Clausura peruano tras vencer a Binacional
Lima, 16 ago (EFE).- Sporting Cristal se mantiene como líder del Clausura peruano tras vencer este sábado por 3-1 a Binacional en su visita a Juliaca, sobre 3.800 metros de altura, y quedó a la espera del duelo de Universitario, segundo, el domingo ante Sport Huancayo.
En partido por la sexta fecha del torneo de la Liga 1, Cristal aprovechó los primeros minutos del encuentro para vencer el arco de Binacional, antes de que la altura de Juliaca comenzara a hacer efecto en sus jugadores y estropeara sus planes.
Así, el extremo Fernando Pacheco abrió el marcador a los 12 minutos, lo siguió el defensa Alejandro Pósito de un cabezazo a los 16 minutos y luego el mediocentro Martín Távara anotó el tercero a los 20 minutos de tiro libre.
Binacional marcó en el segundo tiempo por intermedio del mediocentro colombiano Roger Torres y el equipo se quedó con diez jugadores tras la expulsión del centrocampista peruano Edson Aubert.
Con ese resultado, el club del Rímac sumó 16 puntos, tres más que Universitario, que el domingo visitará a Sport Huancayo.
En otro encuentro del sábado, UTC empató sin goles con Juan Pablo II y peligra su continuidad en primera división, pues está último en la tabla.
El viernes, Atlético Grau cayó por 1-2 ante Comerciantes Unidos, mientras que Deportivo Garcilaso se impuso por 1-0 a Sport Boys y se ubica cuarto. EFE
mmr/gbf