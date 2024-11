Sprite y Daddy Yankee se unen para promover el turismo en Puerto Rico con latas especiales

San Juan, 12 nov (EFE).- El reconocido reguetonero Daddy Yankee y Sprite Puerto Rico anunciaron este martes su colaboración para promover el turismo en la isla caribeña con una edición especial de latas coleccionables.

«Me siento orgulloso de donde nací y me crié. Orgulloso de donde vivo, de mi gente, mi cultura y mi hermosa isla. Nada me llena más que compartir lo que somos con el mundo, y ser parte de colaboraciones como esta me permite seguir mostrando lo bonito de Puerto Rico», expresó en un comunicado Yankee.

Esta edición especial de latas coleccionables fue diseñada por artistas gráficos locales en Puerto Rico y estará disponible en todos los puntos de venta alrededor de la isla caribeña.

Los visuales de las latas resaltarán los lugares favoritos del artista que forjó su carrera de más de 30 años como el ‘Rey del Reguetón’, en la isla, entre ellos Rincón, en el oeste de Puerto Rico; Luquillo, en el este de la isla; El bosque tropical de El Yunque; Guavate, en el centro, la isla de Culebra y La Parguera, en el sur de Puerto Rico.

El proyecto comenzará con una primera producción de seis diseños, a la que se añadirán diseños adicionales este diciembre.

Por su parte, Michelle Serrano, directora de Mercadeo de Sprite Puerto Rico, manifestó que le enorgullece «ser aliados de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial ‘Voy Turisteando’, así como de Daddy Yankee que siempre ha sido un embajador de la cultura puertorriqueña».

«Proyectos como este, pensados y creados por puertorriqueños para el mercado local, son parte de nuestro compromiso como marca para acercarnos más al consumidor», añadió Serrano.

El artista inició en julio su colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) que lanzó su campaña promocional ‘Verano Infinito’, una iniciativa de su marca ‘Voy Turisteando’, dirigida a promover el turismo interno en la isla.

El estrellato de Daddy Yankee a nivel internacional lo logró en el año 2004 con el tema ‘Gasolina’.

El artista puso finalizó su carrera con el lanzamiento en marzo de 2022 de su último álbum, ‘Legendaddy’, que superó las 600 millones de reproducciones en menos de un mes y contó con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.

Raymond Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, anunció a principios de diciembre en Puerto Rico, al completar su quinto concierto ‘La Meta’, con el que finalizó su carrera artística, que «se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo», el de vivir su vida para Cristo.

De esta manera, Daddy Yankee se une a Héctor ‘El Father’, Farruko, Voltio, Gocho, Jomar ‘El Caballo Negro’, Larry Over y El Sica entre los varios artistas urbanos que han decidido dejar la música y seguir el Evangelio. EFE

ea/afcu

(foto)