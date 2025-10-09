Sri Lanka acuerda con el FMI un posible desembolso de 347 millones de dólares

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Sri Lanka alcanzaron este jueves un acuerdo a nivel técnico que, de ser aprobado por el directorio del organismo, permitirá el desembolso de 347 millones de dólares para la isla, inmersa en un programa de reformas tras la grave crisis de 2022.

“Las reformas económicas implementadas por las autoridades de Sri Lanka han impulsado la recuperación, con la inflación acercándose al objetivo, con unas reservas acumuladas y un crecimiento del PIB y de los ingresos superior a las expectativas”, señaló en un comunicado el jefe de una misión del FMI que visitó el país insular, Evan Papageorgiou.

El pacto corresponde a la quinta revisión del programa de rescate de 3.000 millones de dólares que fue aprobado en marzo de 2023. Si el Directorio Ejecutivo del FMI lo ratifica, el total de fondos desembolsados a Sri Lanka ascendería a unos 2.040 millones de dólares.

Este programa de ayuda es consecuencia de la profunda crisis económica que tocó fondo en 2022, cuando Sri Lanka se vio forzada a declarar el impago de su deuda externa. La situación provocó una escasez generalizada de alimentos, medicinas y combustible durante meses.

Aquella crisis, atribuida a años de mala gestión fiscal y elevado endeudamiento, desató protestas masivas que culminaron con el asalto a la residencia presidencial y la huida del país del entonces presidente, Gotabaya Rajapaksa.

La deuda externa de Sri Lanka ascendía a unos 36.700 millones de dólares a finales de 2023, según los últimos datos del Ministerio de Finanzas. El actual mandatario, Anura Kumara Dissanayake, llegó al poder con la promesa de renegociar los términos del acuerdo con el FMI. EFE

