Starmer, Macron y Merz tratan la situación «de escalada» en Ucrania, Groenlandia e Irán

2 minutos

Londres, 9 ene (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, departió este viernes con el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la situación «de escalada» en la guerra de Ucrania, así como de la tensión registrada en Groenlandia e Irán.

Los líderes mantuvieron una llamada conjunta, en la que reflexionaron sobre los últimos ataques rusos en Ucrania, incluido uno este viernes con el uso de misiles balísticos de medio alcance Oréshnik, y coincidieron en que eran «una escalada» de carácter «inaceptable», de acuerdo con un comunicado difundido por Downing Street.

En esta línea, Starmer aseveró a sus contrapartes que estaba «claro que Rusia estaba usando acusaciones falsas para justificar el ataque».

Los mandatarios del Reino Unido, Alemania y Francia conversaron también sobre la seguridad en el Ártico, ante lo que Starmer expresó la necesidad de la OTAN de «intensificar la presencia en la región para disuadir a adversarios como Rusia».

La llamada entre Starmer, Macron y Merz se produce un día después de que el mandatario británico mantuviese conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para tratar la «amenaza rusa» en la región ártica.

Las tensiones entre Estados Unidos y Europa se han acrecentado en los últimos días, después de que Trump reiterase su intención de tomar el control de Groenlandia, actualmente parte de Dinamarca (miembro de la OTAN) alegando razones de seguridad nacional.

Por último, Starmer, Macron y Merz hablaron sobre la actual situación en Irán, sobre la que destacaron la necesidad de «coordinar de cerca» la evolución de los hechos y el líder británico reiteró su apoyo a aquellos que ejercen su derecho a la protesta pacífica. EFE

