Starmer acusa a Irán de «querer dañar a los judíos británicos» tras ataque con dos heridos

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El primer ministro británico, Keir Starmer, acusó el jueves a Irán de «querer dañar a los judíos británicos», un día después de un nuevo ataque antisemita en Londres que dejó dos heridos.

«Necesitamos poderes más fuertes para hacer frente a la amenaza maligna que representan Estados como Irán, porque sabemos con certeza que quieren dañar a los judíos británicos», afirmó Starmer en un comunicado.

Un grupo poco conocido, sospechoso de tener vínculos con las autoridades iraníes, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), reivindicó una serie de ataques en las últimas semanas dirigidos contra la comunidad judía en Reino Unido, así como en otros países de Europa.

Starmer había dicho antes, al inicio de una reunión con responsables de seguridad y varios ministros, que la respuesta judicial a los ataques contra la comunidad judía debe ser «rápida y visible».

Por su parte, el gran rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, señaló que «las palabras de condena ya no son suficientes» y pidió a las autoridades «tomar medidas concretas».

La comunidad judía acusa a las autoridades de no hacer lo suficiente para luchar contra el antisemitismo.

El primer ministro fue abucheado este jueves en el barrio de Golders Green, al norte de Londres, donde vive una importante comunidad judía, cuando visitaba el escenario del ataque con cuchillo que dejó dos heridos el día anterior.

La visita de Starmer a Golders Green llegó el mismo día que el gobierno británico anunció que asignará 25 millones de libras (31 millones de dólares) adicionales para garantizar la seguridad de la comunidad judía.

El miércoles, dos hombres judíos resultaron heridos en un ataque con arma blanca en Golders Green. El incidente fue calificado de «terrorista» por la policía.

Un sospechoso de 45 años, británico nacido en Somalia, fue arrestado poco después por intento de asesinato. La policía indicó que tenía «antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos».

La policía precisó que el sospechoso «había sido denunciado en 2020» al programa gubernamental de prevención del extremismo, pero su caso fue archivado ese mismo año.

Los dos heridos, de 76 y 34 años, permanecían hospitalizados y en «estado estable» el miércoles por la noche, informó la policía.

Cerca de treinta personas han sido arrestadas en investigaciones sobre incendios contra lugares vinculados a la comunidad judía en Londres.

La ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, afirmó que el gobierno tiene la intención de «actuar para poder dirigir acciones contra organizaciones que operan en nombre de otros países» mediante una ley que se encuentra actualmente en preparación.

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