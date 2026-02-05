Starmer excluye dimitir como primer ministro británico pese a la presión por el caso Mandelson

4 minutos

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, excluyó el jueves dimitir, pese a las voces que piden su marcha por nombrar en 2024 como embajador en Washington a Peter Mandelson, vinculado al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

«Tengo la intención de seguir llevando a cabo ese trabajo vital para nuestro país porque creo que es el enfoque absoluto y la máxima prioridad de este gobierno», dijo Starmer en un discurso en Hastings, en el sureste de Inglaterra.

«Fui elegido en 2024 con un mandato para cambiar este país a mejor», subrayó el primer ministro, mostrando su arrepentimiento por «haber creído las mentiras» de Mandelson y nombrarlo embajador.

El exdiplomático, de 72 años, es una de las figuras que se vieron salpicadas por las últimas revelaciones por vínculos con el fallecido financiero estadounidense, que se suicidó en prisión en 2019, cuando enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, transacciones financieras, fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.

«Lo siento, siento lo que se les hizo, siento que tantas personas en posiciones de poder les hayan traicionado, siento haber creído las mentiras de (Peter) Mandelson y haberlo nombrado», declaró el líder laborista británico este jueves.

– Investigación sobre Mandelson –

«Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez. Han visto cómo la justicia tardaba en llegar y, con demasiada frecuencia, les era negada», añadió.

La policía británica abrió el martes una investigación sobre Mandelson, tras la publicación de nuevos documentos que lo vinculan a Epstein, para determinar si filtró información confidencial cuando era ministro de Comercio entre 2008 y 2011.

Starmer destituyó a Mandelson como embajador en septiembre de 2025, tras revelaciones previas sobre su cercanía con Epstein.

El jefe del gobierno tuvo que defenderse el miércoles en el Parlamento. «Ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación», afirmó Starmer el jueves.

El nombramiento de Mandelson es la última de una serie de crisis que han golpeado al gobierno laborista, entre críticas a su programa económico y social.

Desde la oposición y dentro del propio Partido Laborista han surgido voces pidiendo a Starmer la destitución de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, un aliado desde hace tiempo de Mandelson, que, según diversas informaciones, abogó por su nombramiento en Washington.

– «Nadie se lo cree» –

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo el jueves que «nadie se lo cree» respecto a las afirmaciones de Starmer de que Mandelson lo engañó, alegando que el primer ministro había «mirado hacia otro lado» ante los vínculos con Epstein.

Badenoch instó a los diputados laboristas a presentarse y apoyar un llamado a una moción de censura contra Starmer en el parlamento, donde el Partido Laborista cuenta con una cómoda mayoría.

Mientras que desde hace semanas se multiplican los rumores sobre maniobras para reemplazarlo, diputados laboristas, citados de manera anónima en la prensa británica, ya no descartan la posibilidad de una salida de Starmer.

«El ambiente el miércoles fue el más enojado que creo haber visto entre los diputados laboristas en los 16 años que llevo en el Parlamento», dijo el jueves Karl Turner, diputado del grupo de Starmer, a Times Radio. «No podemos pretender que esto no sea una situación de crisis», añadió.

El jueves, los periódicos cuestionaban el destino de Starmer, describiendo a un primer ministro que «lucha por su futuro» (The Times) o que se encuentra en «grave peligro» (Daily Mail).

Esta tormenta llega apenas 19 meses después de que Starmer llegara al poder y cuando se acercan las elecciones locales de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista tenga malos resultados.

bur-psr/erl