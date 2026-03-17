Starmer insta a mantener la atención en Ucrania tras reunirse con Zelenski

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El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó este martes a mantener la atención en el conflicto en Ucrania, pese a la guerra en Oriente Medio, al recibir en Londres al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El mandatario ucraniano realiza una gira europea en un momento en que la guerra de su país contra Rusia ha quedado eclipsado por las hostilidades en Oriente Medio. Estuvo en París la semana pasada y viajará a Madrid el miércoles.

Un nuevo ciclo de negociaciones para encontrar una salida al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido pospuesto en varias ocasiones y, por ahora, no se ha fijado ninguna nueva fecha.

«Debemos mantener la atención en Ucrania», declaró Starmer al recibir a Zelenski en Downing Street.

«Obviamente hay un conflicto en curso en Irán y otros acontecimientos en Oriente Medio, pero no podemos perder de vista lo que está ocurriendo en Ucrania y la necesidad de nuestro apoyo allí», añadió.

Zelenski coincidió en que la guerra en Oriente Medio tiene «una influencia considerable» sobre Ucrania y Europa, y dijo querer abordar con Starmer los «esfuerzos diplomáticos» para poner fin al conflicto.

Antes de acudir a Downing Street, el presidente ucraniano visitó al rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

Zelenski agradeció al monarca «y a toda la familia real por su apoyo inquebrantable y su solidaridad con Ucrania».

Además de reunirse con Carlos III y Starmer, el presidente ucraniano pronunciará un discurso en el Parlamento británico y se reunirá con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

Posteriormente se dirigirá a Madrid, donde será recibido el miércoles por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

En esta visita, la cuarta del dirigente ucraniano a España desde la invasión rusa a su país en 2022, Zelenski firmará acuerdos y ofrecerá una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

Zelenski estará en la capital española un día antes de que se reúnan en Bruselas los líderes de la Unión Europea para abordar la situación de Ucrania, entre otros temas.

El último viaje del presidente ucraniano a España fue en noviembre pasado, con una visita al museo de arte Reina Sofía, en Madrid, para ver el «Guernica», el famoso cuadro de Pablo Picasso, convertido en símbolo de las consecuencias de las guerras para los civiles.

Al comienzo de la invasión rusa, Zelenski comparó el conflicto con la masacre de Guernica, un pueblo del País Vasco español bombardeado en 1937 por la aviación nazi en apoyo a las tropas del militar sublevado Francisco Franco durante la Guerra Civil.

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