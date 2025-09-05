Starmer nombra a Yvette Cooper ministra británica de Exteriores en lugar de David Lammy

(actualiza con todos los nombramientos confirmados hasta ahora)

Londres, 5 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, designó este viernes a Yvette Cooper, hasta ahora titular de Interior, como nueva ministra de Exteriores, en lugar de David Lammy, que se convierte en viceprimer ministro en sustitución de la dimisionaria Angela Rayner.

Lammy, el primer político de raza negra en ocupar la cartera -tras la victoria electoral del Partido Laborista en 2024-, asumirá asimismo el ministerio de Justicia, mientras que su actual ocupante, Shabana Mahmood, reemplazará a Cooper en Interior.

Cooper será la nueva cara de la diplomacia británica y responsable de liderar el proyecto de Starmer de devolver al Reino Unido al multilateralismo y la cooperación internacional tras el aislamiento del Brexit, así como lidiar con los conflictos de Ucrania y Gaza, entre otros.

Mahmood, por su parte, asume el reto de reducir la inmigración, actualmente un asunto clave para el éxito electoral en este país, y de gestionar el creciente descontento social en torno a los solicitantes de asilo.

Starmer emprendió este viernes una remodelación de su equipo de gobierno para reforzarlo tras la dimisión de su ‘número dos’, Angela Rayner, forzada por una polémica sobre su situación fiscal.

Starmer cesó a la representante gubernamental en la Cámara de los Comunes (baja), Lucy Powell, que será sustituida por Alan Campbell, y al ministro para Escocia, Ian Murray, a quien reemplazará Douglas Alexander.

Pat McFadden, hasta ahora en Presidencia, se ocupará de Trabajo y Pensiones en lugar de Liz Kendall, que pasará a liderar Ciencia y Tecnología en sustitución de Peter Kyle, quien asume el ministerio de Empresa que ocupaba Jonathan Reynolds, nuevo jefe de disciplina parlamentaria.

Steve Reed será el ministro de Vivienda, Comunidades y Gobierno local, uno de los tres cargos que ocupaba Rayner, siendo el otro el de vice primera ministra, donde la reemplaza Lammy, y el tercero vicelíder del Partido Laborista, donde aún no ha sido sustituida. Reed es reemplazado en Medioambiente por Emma Reynolds.

Permanece en el cargo la ministra de Economía, Rachel Reeves, pese a ser criticada por el pobre desempeño de la economía, que prevé presentar los Presupuestos del Estado el próximo 26 de noviembre.

Pese al revés que supone la marcha de Rayner -figura destacada del ala izquierda-, Starmer quiere aprovecharla para hacer cambios que le permitan, una vez más, relanzar su proyecto, cuestionado al no haber arrojado el crecimiento económico prometido.

Rayner dimitió este viernes de sus tres cargos después de que el asesor sobre ética ministerial concluyera que, pese a haber actuado de buena fe, había violado el código de conducta, al no haber buscado asesoramiento legal adecuado al comprar una segunda vivienda, pagando menos impuestos de los debidos. EFE

