Starmer rechaza dimitir por el nombramiento del embajador vinculado a Epstein

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El primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó el miércoles en el Parlamento nuevos llamados a su dimisión por haber nombrado al exministro Peter Mandelson embajador en Washington, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

«Nada me desviará de mi misión al servicio de nuestro país», declaró el líder laborista durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro.

Starmer tuvo que responder por segunda vez esta semana en el Parlamento sobre este asunto, que le tiene en jaque en los últimos meses.

El dirigente laborista destituyó a Mandelson el pasado septiembre, acusándolo de haber «mentido repetidamente» sobre el alcance de sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019.

El caso volvió a cobrar fuerza el pasado jueves cuando el diario The Guardian reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto a principios de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Olly Robbins, un exfuncionario de alto rango del Foreign Office destituido por Starmer la semana pasada tras las revelaciones de The Guardian, denunció el martes ante una comisión parlamentaria «la presión constante» por parte de Downing Street para el nombramiento de Mandelson.

El primer ministro «había anunciado que Mandelson era su candidato», subrayó Robbins.

Las razones por las cuales se emitió un dictamen desfavorable sobre su nombramiento no se han hecho públicas.

Medios británicos hablaron esta semana de que ese dictamen podría estar relacionado con vínculos de Mandelson con China, a través de su empresa de consultoría.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, habló el miércoles de vínculos entre el exembajador y Rusia.

Un informe indicó que Peter Mandelson «permaneció en el consejo de administración de la empresa de defensa Systema, vinculada al Kremlin, mucho después de la primera invasión de Ucrania por Putin en 2014», declaró Badenoch.

«¿Por qué el primer ministro quiso nombrar como embajador en Washington a un hombre con vínculos con el Kremlin?», preguntó la líder del Partido Conservador.

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