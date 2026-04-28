Starmer se libra de una investigación por nombrar al embajador vinculado a Epstein

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El primer ministro británico, Keir Starmer, evitó este martes la apertura de una investigación parlamentaria por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Starmer, que llegó al poder en julio de 2024, no logra poner fin a esta controversia que le persigue desde hace meses.

Algunos diputados lo acusan de haber mentido cuando aseguró que se había respetado el procedimiento en este nombramiento.

Desde la tribuna de la Cámara de los Comunes, la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, atacó el martes a Starmer, afirmando que es «evidente» que sus declaraciones en el Parlamento sobre el nombramiento de Peter Mandelson no eran «correctas».

Badenoch también instó a los diputados laboristas a no actuar «como un rebaño de ovejas» y a aprobar la moción.

Pero después de más de cinco horas de debates, los diputados votaron en contra del inicio de una investigación parlamentaria que debía examinar si Starmer ha engañado al Parlamento.

El líder laborista dispone de una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes (403 diputados de 650).

Aún así el resultado (223 a favor de la moción y 335 en contra) significa que algunos diputados laboristas apoyaron la moción, señal del creciente descontento hacia Keir Starmer en su propio partido.

La diputada Emma Lewell estimó que la consigna de voto de rechazar la moción «alimentó la terrible idea de que habría algo que ocultar».

Starmer se reunió el lunes por la noche con los miembros del grupo parlamentario laborista y les pidió «mantenerse unidos».

El primer ministro rechazó la semana pasada en el Parlamento nuevos llamados a su dimisión por este caso.

El mandatario destituyó a Mandelson el pasado septiembre, acusándolo de haber «mentido repetidamente» sobre el alcance de sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019.

El caso volvió a cobrar fuerza a mediados de abril cuando el diario The Guardian reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto a principios de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Olly Robbins, un exfuncionario de alto rango del Foreign Office, destituido por Starmer tras las revelaciones de The Guardian, denunció ante una comisión parlamentaria «la presión constante» por parte de Downing Street para el nombramiento de Mandelson.

Las razones por las cuales se emitió un dictamen desfavorable sobre su nombramiento no se han hecho públicas.

Medios británicos hablaron de que ese dictamen podría estar relacionado con vínculos de Mandelson con China, a través de su empresa de consultoría.

El último primer ministro sometido a una investigación parlamentaria de este tipo fue el conservador Boris Johnson durante el escándalo del «Partygate», las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia del covid.

Johnson dimitió en 2023 de su escaño como diputado, justo antes de la publicación de las conclusiones demoledoras de dicha investigación.

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