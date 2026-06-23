Steve Clarke tiene la esperanza de que Escocia pase por primera vez la fase de grupos

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Miami (EE.UU.), 23 jun (EFE).- El seleccionador escocés, Steve Clarke, aseguró este martes que tiene la esperanza de alcanzar un buen resultado contra Brasil para que Escocia clasifique por primera vez a la segunda ronda de un Mundial, en su octava participación.

«Escocia nunca ha logrado pasar de la fase de grupos. Así que si pudiéramos ser el primer equipo en lograrlo, obviamente sería muy especial», dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al partido que tendrá lugar mañana en el Hard Rock Stadium de Miami.

Escocia llega con tres puntos, fruto de su victoria en el debut ante Haití, uno menos que Marruecos y Brasil, líderes del grupo C.

Una victoria le garantizaría como mínimo la segunda plaza del grupo, mientras que un empate o una derrota les haría depender del resto de terceros clasificados.

Fiel a su mentalidad defensiva, Clarke indicó que la clave para sacar un buen resultado ante Brasil pasará por «no atacar en exceso y no quedar expuestos al contraataque», y usar «realmente bien» el balón cuando lo tengan para generar peligro.

El técnico también informó que el lateral derecho Aaron Hickey será baja por una lesión que sufrió contra Haití, aunque confió en que pueda llegar a los dieciseisavos de final, en caso de clasificarse.

Acerca de su rival, destacó que Brasil es una selección obligada a atacar y se rindió en halagos hacia Neymar, quien debutar en este Mundial contra Escocia.

«Sus cualidades están fuera de toda duda. Es una de las superestrellas de la era moderna. Claramente ha tenido problemas de lesiones al llegar al torneo. Estoy seguro de que Carlo Ancelotti lo usará sabiamente, ya sea desde el banquillo o desde el inicio, y podemos esperar un rival muy peligroso», sentenció Clarke. EFE

hbc/laa

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