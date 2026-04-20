Stiell (ONU) llama a aprovechar «los inmensos dividendos» que ofrece la descarbonización

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Redacción Medioambiente, 20 abr (EFE).- El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Simon Stiell, ha conminado a aprovechar «los inmensos dividendos» que ofrece la descarbonización y ha asegurado que las economías que no apuesten por la energía limpia se convertirán en «reliquias de un pasado contaminante».

En un mensaje en vídeo dirigido a los asistentes a la Semana de la Transformación Verde en Yeosu (Corea del Sur), Stiell se ha focalizado en las ventajas económicas de las energías renovables, apoyado en las consecuencias de la guerra en Irán.

«El conflicto en Oriente Medio ha desencadenado una crisis de precios de los combustibles fósiles en los mercados energéticos mundiales, lo que tiene a las economías de todo el mundo en una situación de asfixia. La soberanía y la seguridad nacionales se han visto mermadas, sustituidas por la vulnerabilidad y la inestabilidad, y son los hogares y las empresas quienes pagan el precio», ha señalado.

«La guerra ha puesto de manifiesto, una vez más, el vertiginoso aumento de los costes que conlleva la dependencia de los combustibles fósiles», ha insistido.

En este escenario, ha afirmado que «la energía limpia es el antídoto contra el caos de los costes de los combustibles fósiles, porque es más barata, más segura y se comercializa más rápidamente».

«Las guerras no interrumpen el suministro de luz para la energía solar y la energía eólica no depende de estrechos marítimos vulnerables. Las energías renovables permiten a los gobiernos recuperar el control de sus economías y de su seguridad nacional. Por lo tanto, es de sentido común acelerar la transición hacia la energía limpia», ha afirmado.

Stiell ha llamado también a desarrollar «la resiliencia frente a los desastres climáticos, como mega-inundaciones, tormentas poderosas y calor extremo, que están golpeando las economías e impulsando la inflación, arruinando vidas y hundiendo negocios en todo el mundo».

«Una acción climática firme será fundamental para la competitividad de los países», ha subrayado.

Stiell ha considerado que Corea, con «su mano de obra altamente cualificada y su destreza en innovación tecnológica», puede «liderar los esfuerzos mundiales alineando las finanzas públicas con la transición energética».

Por el contrario, ha dicho, «los países que avanzan demasiado lentamente en materia de energía limpia corren el riesgo de que sus economías se conviertan en reliquias de un pasado contaminante».

La Semana de la Transformación Verde coincidirá a partir del martes en Yeosu con la Semana 3 del Clima de las Naciones Unidas, que para Stiell debe «ayudar a traducir las decisiones y los compromisos de la COP en resultados concretos en las comunidades».

«Forma parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a difundir los enormes beneficios de la acción climática a muchas más personas en todo el mundo», ha indicado.

El responsable climático de Naciones Unidas ha llamado a los reunidos a «construir sociedades, industrias y economías limpias y resilientes» y a aprovechar «los inmensos dividendos que ofrecen la descarbonización global y el fomento de la resiliencia». EFE

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