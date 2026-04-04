Sube a 11 la cifra de muertos en Semana Santa en Honduras, la mayoría por ahogamiento

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Tegucigalpa, 3 abr (EFE).- Al menos 11 personas han fallecido, la mayoría por ahogamiento, y una sigue desaparecida en Honduras en lo que va de la Semana Santa, informó este viernes la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

De acuerdo con el último balance del organismo, una persona falleció en un accidente de tráfico y otras 10 por sumersión en distintos puntos del país centroamericano.

Una persona está desaparecida y otras 33 resultaron lesionadas en una veintena de accidentes de tráfico, señaló el documento de la Conapremm.

Entre otras estadísticas, la Conapremm registró -hasta las 17.00 hora local de hoy (23.00 GMT)- durante el los días de descanso de la Semana Santa el decomiso de 3.453 licencias de conducir por faltas varias y 60 personas rescatadas.

Las autoridades de la Conapremm no registran otro tipo de muertes violentas como homicidios y asesinatos, que como producto de la ola de violencia, delincuencia común y crimen organizado, dejan en promedio diario de entre 10 y 13, según fuentes públicas y privadas.

La institución hondureña hizo un llamado a los miles de viajeros que el sábado comenzarán a regresar a sus lugares de origen a que conduzcan con precaución y guarden todas las medidas de prevención para evitar más accidentes y muertes durante la Semana Santa.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte comenzará este sábado a dirigir las caravanas de retorno de los turistas que viajaron a diferentes sitios de recreación durante el asueto de la Semana Santa.

El operativo para evitar accidentes durante el regreso de los turistas concluirá el domingo.

Más de dos millones de veraneantes se movilizarán en Honduras durante la Semana Santa, entre nacionales y extranjeros, según lo que prevén las autoridades de turismo. EFE

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