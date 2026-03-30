Sube a 20 el número de detenidos en Rusia por protestar contra el bloqueo de internet

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Moscú, 30 mar (EFE).- El número de detenidos por las protestas contra el bloqueo de internet en Rusia ascendió a 20 personas, según medios disidentes.

Según el medio opositor Ovd.info, especializado en detenciones y denuncias de abusos policiales, hasta 20 personas han sido detenidas por las protestas contra el bloqueo de internet, que está teniendo lugar desde el inicio de la guerra de Ucrania y que se ha acentuó el año pasado.

Después de que las autoridades rechazaran la celebración de protestas en más de una treintena de ciudades, las fuerzas de seguridad patrullaron en los lugares de la convocatoria para cazar a manifestantes que desobedecieron las normativas.

Unas 14 personas fueron apresadas en la ciudad de Moscú, donde debieron celebrarse actos de oposición a las medidas de censura en la plaza Bolótnaya, entre otros lugares.

Algunos testigos denuncian haber sido golpeados y recibir amenazas de tortura y violación por parte de las fuerzas del orden, que también patrullaban vestidos de civiles.

También se quejaron que la policía les negó su derecho a abogado.

En San Petersburgo la policía amenazó con detener a todos los jóvenes que se encontraban presentes en la plaza de Lenin si éstos no abandonaban la zona.

En otras ciudades, como Novosibirsk y Vorónezh, también hubo detenciones.

Así, en Vorónezh, la policía se llevó a un activista que protagonizó una protesta solitaria con una bandera libertaria y una pancarta en la que se podía leer: “Basta de bloqueos y de censura”.

La mayoría de los detenidos son jóvenes, incluidos menores de edad, afirma Ovd.info.

Antes de celebrarse las protestas también fueron detenidas más de una decena de personas por organizar las iniciativas de agitación civil contra la aplicación de las medidas de censura llevadas a cabo por el gobierno ruso.

Según varios medios, este 1 de abril la popular red de mensajería Telegram será bloqueada de forma definitiva.

El regulador de las comunicaciones acusa a Telegram de infringir las leyes locales, mientras el servicio de mensajería ve en esa sanción un intento de censurar la libertad de expresión entre los rusos.

Simultáneamente, continúan los bloqueos de internet móvil en distintas ciudades que las autoridades explican por motivos de seguridad.EFE

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