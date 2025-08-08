Sube la cifra de pasajeros en tránsito que aprovechan para vacacionar en Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 8 ago (EFE).- Casi 95.000 pasajeros aprovecharon su tránsito por Panamá para vacacionar en el país durante el primer semestre de este año, un 18 % más que en el mismo lapso de 2024, en el marco del programa Stopover que desarrollan Copa Airlines y las autoridades de Turismo panameñas, informó este viernes la aerolínea.

El programa Panamá Stopover permite que sin costo adicional en la tarifa aérea los pasajeros en tránsito por Panamá aprovechen su escala para hacer turismo en el país centroamericano, recordó en una misiva Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global Star Alliance.

De acuerdo con la información oficial, la estadía promedio reservada por pasajero fue de tres días, y el Canal de Panamá se mantiene como la principal atracción para quienes hacen escala en la capital panameña, aunque también destacan la gastronomía local, las compras y la diversidad cultural.

«Adicionalmente, el programa Panamá Stopover de Copa Airlines inició el segundo semestre del año con cifras récord, registrando más de 17.500 pasajeros con Stopover en julio, convirtiéndose en el mes récord para el programa desde su lanzamiento en 2019», indicó el comunicado.

Desde su lanzamiento en el 2019, el programa Panama Stopover ha traído al país más de 640.000 turistas. En el 2024, más de 160.000 turistas aprovecharon esta iniciativa para hacer una parada en el país sin costo adicional en su tarifa aérea, lo que supuso un crecimiento del 25 % frente a 2023 y representando ya el 8 % del total de visitantes al país, destacó Copa Airlines.

El programa Panamá Stopover «permite que los pasajeros que transitan por el ‘Hub de las Américas’ en Panamá'», situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, «en vuelos de Copa Airlines, disfruten de dos destinos por el precio de uno».

«La conectividad que brinda el ‘Hub de las Américas’ es una ventaja estratégica para Panamá, que impulsa el turismo, dinamiza la economía y genera miles de empleos directos e indirectos. En Copa Airlines trabajamos de la mano con los actores del sector turismo para posicionar a Panamá como un destino atractivo y accesible para los viajeros internacionales», dijo el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Los resultados del programa obtenidos en este primer semestre de 2025 «reflejan el esfuerzo de un equipo que, con orgullo, lleva nuestra bandera panameña a lo más alto de los cielos del continente», añadió Heilbron. EFE

gf/mt/cpy