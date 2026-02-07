Suben a 15 los guerrilleros del ELN abatidos por el Ejército colombiano en la frontera con Venezuela

Militares colombianos abatieron al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN en medio de una ofensiva contra el narcotráfico pactada entre los presidentes Gustavo Petro y Doland Trump, según un nuevo balance del Ejército informado a la AFP el jueves.

El ataque se realizó el miércoles en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, tras el primer encuentro en la Casa Blanca entre Petro y Trump en el que limaron asperezas y se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los carteles de la droga.

El ejército había informado un balance inicial de siete muertos, en esta ofensiva que incluyó bombardeos y ataques con cañones en medio de la vegetación selvática y plagada de sembradíos de hoja de coca.

Un responsable del ejército dijo a la AFP que en esta operación no hubo participación de las fuerzas estadounidenses.

Tras los bombardeos, el ejército desmanteló varios campamentos guerrilleros y halló drones, «más de 200 granadas», 15 fusiles, varias armas cortas y «abundantes municiones», dijo el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares en entrevista con Blu Radio.

Petro y Trump acordaron el martes en la Casa Blanca combatir conjuntamente a tres de los principales cabecillas criminales en Colombia: alias Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC; Chiquito Malo, del Clan del Golfo; y Pablito, tercero en la línea de mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En rechazo a estos acuerdos, el principal cartel de la cocaína conocido como el Clan del Golfo rompió las negociaciones de paz en Catar que sostenía con el gobierno.

Las conversaciones con el ELN ya se habían ido al traste en enero de 2025, luego de una brutal ofensiva de esa guerrilla contra rebeldes de las disidencias de las FARC, en las que murieron más de un centenar de personas y decenas de miles fueron desplazadas.

A seis meses de dejar la presidencia y presionado por Washington, Petro cambió su política de paz con los grupos armados por un combate frontal contra el narcotráfico.

En Colombia no hay reelección presidencial, pero Petro aspira a mantener sus fuerzas políticas en el poder.

