Suben a 254 los muertos y 1.165 heridos en ataques israelíes en Líbano, dice Defensa Civil

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Beirut, 8 abr (EFE).- La Defensa Civil libanesa elevó a al menos 254 los muertos y 1.165 los heridos este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en apenas diez minutos.

El departamento de Medios y Relaciones Públicas de la organización dijo que hizo el recuento de víctimas a través de los datos registrados en sus centros en todo el Líbano, donde los equipos de la Defensa Civil realizaron operaciones de rescate, evacuaron a heridos y recuperaron los cuerpos de los fallecidos en zonas afectadas.

Según el desglose, a lo largo de la jornada se han contabilizado 92 muertos y 742 heridos en Beirut; 61 muertos y 200 heridos en los suburbios meridionales de la capital, conocidos como el Dahye; 18 muertos y 28 heridos en la región oriental de Baalbek; y otros 9 fallecidos y 6 heridos en la septentrional Hermel.

En el distrito de Aley, al este de Beirut, la Defensa Civil contabilizó 17 muertos y 6 heridos; mientras que en el sur libanés se registraron 57 muertos y 183 heridos entre los distritos de Nabatieh, Sidón y Tiro.

«Equipos especializados continúan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la remoción de escombros en varios lugares, lo que sugiere que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que continúen las operaciones», advirtió la Defensa Civil, que pidió a la ciudadanía que colabore con sus equipos sobre el terreno.

Este mediodía, Israel lanzó una oleada de bombardeos simultáneos contra diferentes áreas del sur y el este del país, así como otras de Beirut y sus alrededores que no habían sido alcanzadas todavía desde el inicio de su ofensiva el pasado 2 de marzo.

Se trató, además, de la ola de mayor envergadura desde el estallido del conflicto, según el propio Ejército israelí, que afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hizbulá.

Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés. EFE

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