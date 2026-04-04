Suben a 51 los muertos por el ataque de un grupo armado ligado a Estado Islámico en RDC

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Kinsasa, 4 abr (EFE).- Al menos 51 personas murieron en el ataque perpetrado el miércoles por la noche en el este de la República Democrática del Congo (RDC) por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado con vínculos difusos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI), confirmó este sábado a EFE la sociedad civil.

El balance aumentó tras descubrirse ocho nuevos cuerpos en la selva que rodea a la aldea Bafwakoa, situada en la jefatura de Bandaka y en el territorio de Mambasa (provincia de Ituri), según informó el coordinador de la sociedad civil en Ituri, Dieudonné Lossa.

«Son ocho, todos hombres, a los que sin duda las ADF habían llevado a la fuerza al bosque», añadió.

Por su parte, el administrador de Mambasa, Jean Baptiste Matadi, declaró a EFE que conoció este nuevo balance y que «es posible».

A pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas congoleñas sobre el terreno, aún no se han reanudado todas las actividades económicas y el centro comercial de Niania sigue paralizado.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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