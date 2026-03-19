Suben a 80 los yihadistas muertos en Nigeria en combate este miércoles contra el Ejército

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Nairobi, 19 mar (EFE).- Al menos 80 yihadistas murieron en los enfrentamientos que tuvieron lugar este miércoles de madrugada contra tropas de Nigeria en el pueblo de Mallam Fatori, en el estado de Borno (noreste), informaron las Fuerzas Armadas nigerianas, que inicialmente habían cifrado el número de terroristas muertos en 61.

«Los atacantes fueron interceptados, desorganizados y se les hizo retroceder ​​en desbandada, con al menos 80 terroristas neutralizados durante el enfrentamiento», actualizó la noche del miércoles el Ejército nigeriano en su cuenta de la red social X.

Los combates comenzaron después de que las fuerzas nigerianas detectaran a las 00:50 horas (23:50 GMT) el avance desde cinco puntos de «presuntos miembros del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés)/Boko Haram», sin indicar a cuál de los dos grupos pertenecían.

«Los terroristas, que avanzaron en gran número a pie y desplegaron drones armados en un intento desesperado por romper las defensas de las tropas (…) se encontraron con una resistencia abrumadora», añadió el Ejército.

Durante los enfrentamientos resultaron heridos cuatro soldados, y fueron eliminados comandantes yihadistas «de alto perfil» identificados como Mallam Abdulrahman Gobara, Mallam Ba Yuram y Abou Ayyuba, que eran «figuras clave en la coordinación y el liderazgo» del asalto.

Las fuerzas nigerianas, que contaron con el apoyo aéreo del vecino Níger, también identificaron a otros yihadistas como Zarkawi, Ba Bunu, Rawa Fannami, Abowor Suwurti, Bulama Mil, Abu Aisha, Suleimana, Abu Rijal, Abu Ali, Abba Gana Kawiyya y Ahmodu Hirasama.

«La eliminación de estos comandantes y combatientes representa un importante revés para la estructura de mando y la capacidad operativa del grupo terrorista en la región. Esta victoria decisiva supone un importante revés operativo para la red terrorista», añadió el Ejército nigeriano.

Tras finalizar la lucha, las Fuerzas Armadas recuperaron 52 fusiles AK-47, ocho ametralladoras PKT, siete lanzacohetes RPG, cinco ametralladoras GPMG, más de 3.000 cartuchos de munición, 21 cohetes RPH, nueve artefactos explosivos improvisados, radios y componentes de drones.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto, en el noroeste, desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

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