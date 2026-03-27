Suben a nueve las muertes por leptospirosis en Perú, donde se reportan más de 1.200 casos

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Lima, 27 mar (EFE).- Al menos 9 personas han fallecido hasta el momento por leptospirosis en Perú, donde se reportan más de 1.200 casos de esta enfermedad de origen zoonótico (por transmisión animal), informaron este viernes fuentes oficiales.

El último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), confirmó el incremento de los fallecidos, tras haberse señalado la semana pasada que las víctimas mortales eran cinco.

El organismo del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que los casos totales de la enfermedad llegan hasta el momento a 1.238, de los cuales 175 permanecen hospitalizados.

La mayor cantidad de contagios se presenta en las regiones amazónicas de Loreto (354), Ucayali (138) y San Martín (119), seguidos por las norteñas de Tumbes (101) y Piura (65), además de por Lima (64) y la sureña Cusco (52).

El informe oficial agregó que 706 de los casos se han reportado entre mujeres y 532 de hombres, mientras que el 32,6 % (404 casos) afecta a adultos de 30 a 50 años, seguidos por jóvenes de 18 a 29 años, con el 22,6% (208 casos).

Al respecto, el médico infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS), ratificó a la agencia oficial Andina que los departamentos con más casos de la enfermedad son los amazónicos y norteños del país, que son afectados por fuertes lluvias, inundaciones y altas temperaturas.

El especialista alertó que en muchos lugares de Perú, sobre todo en la zona andina, los médicos no están familiarizados con esta enfermedad, pero remarcó que no se «debe perder tiempo esperando resultados de análisis y se debe dar el tratamiento», ya que «cuanto más demore, el paciente va a empeorar».

El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por leptospirosis y con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, detección, tratamiento de casos y respuesta sanitaria en todos los establecimientos públicos y privados del país.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria leptospira, portada por animales infectados, principalmente roedores, que puede ingresar al cuerpo por una pequeña herida o incluso por la piel sana si entra en contacto con agua contaminada.

Ante ello, las autoridades sanitarias de Perú recomiendan evitar el contacto con aguas estancadas, usar protección adecuada en zonas inundadas, mantener una correcta higiene y acudir al establecimiento de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular y malestar general. EFE

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