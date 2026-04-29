Suben a nueve los muertos en un ataque israelí en Líbano, uno de los peores de la tregua

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Beirut, 29 abr (EFE).- El número de muertos en un ataque israelí que anoche alcanzó la localidad de Majdal Zoun, en el sur del Líbano, se elevó este miércoles a nueve, entre ellos tres miembros de la Defensa Civil, lo que lo convierte en una de las mayores masacres desde la entrada en vigor del alto el fuego.

«El balance del bombardeo israelí de anoche contra el pueblo de Majdal Zoun, en el distrito de Tiro, ha subido a nueve muertos, incluidos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa, y 17 heridos, entre ellos tres mujeres», informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

El departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública, había confirmado a última hora del martes el fallecimiento de cinco personas a causa de la acción, a la vez que el Ejército libanés informó de que dos de sus soldados habían resultado también heridos en ella.

Por su parte, la Defensa Civil denunció la muerte de tres integrantes de la organización que se encontraban en la zona para socorrer a las víctimas de una acción previa, lo que elevó a más de un centenar el número de trabajadores del sector sanitario asesinados desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo.

El de Majdal Zoun es ya uno de los ataques más mortíferos desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre el Líbano e Israel hace casi dos semanas.

Desde entonces, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde el grupo chií Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua. EFE

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