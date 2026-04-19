Sudáfrica arrebata el título de Hong Kong a Argentina

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Redacción deportes, 19 abr (EFE).- La selección de Argentina no pudo revalidar su título en la etapa de Hong Kong de las series mundiales de rugby a 7 al caer en la final ante el equipo de Sudáfrica (7-35), con el que ya había perdido en la fase de grupos (0-38).

Los Pumas accedieron a la lucha por el título tras vencer en semifinales a España por 19-12 tras reponerse del ensayo inicial de Jeremy Trevithnick para los Leones. Mateo Graziano hizo que al descanso se llegara con igualdad (5-5) y otra marca de Santino Zangara convertida por Joaquín Pellandini dio continuidad a la reacción (12-5).

Aunque Trevithick y Juan Ramos devolvieron las tablas al marcador (12-12), otro ensayo de Sebastian Dubuc, con el acierto en la patada de Juan Patricio Batac, dio el triunfo a la selección argentina, a la que le tocó medirse posteriormente a Sudáfrica, verdugo de Nueva Zelanda por 26-14.

En esta ocasión el equipo albiceleste no pudo salir airoso en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong ante el poderoso cuadro sudafricano, que ganó con claridad tras llegarse al descanso con un 14-7 que dejaba todo en el aire.

En el primer minuto abrió la cuenta Tristan Leyds, respondió Santiago Zangara, pero Selvyn Davids, con su primer ensayo del encuentro, puso la ventaja de los Springboks en el intermedio y abrió el camino a la victoria definitiva.

Y es que en el segundo periodo Sudáfrica fue más eficaz. Añadió tres nuevos ensayos por medio de Ryan Oosthuizen, Shilton van Wyk y Davids para sumar un triunfo contundente y evitar que Argentina revalidara su triunfo.

Por su parte, España se hizo con el bronce al ganar a Nueva Zelanda por 32-28 y Uruguay concluyó en la novena plaza tras imponerse por 26-14 a Gran Bretaña, en un partido que sentenció en el segundo tiempo y con cuatro ensayos, obra de Francisco Landauer, Alfonso Chahnazaroff, Pedro Hoblog y Diego Ardao, y tres conversiones de Landauer.

En el torneo femenino, la selección argentina se hizo con la undécima plaza merced a su victoria sobre Sudáfrica por 25-10, partido encarrilado en el primer periodo con las marcas de Marianela Escalante, Sofía González y María Brigida Chamorro, y rematado en el segundo con anotaciones de Talia Rodich y Azul Medina.

La próxima etapa de la competición tendrá lugar en Valladolid (España) entre el 29 y el 31 de mayo. EFE

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