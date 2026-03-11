Sudáfrica convoca al embajador de EE.UU. por sus comentarios sobre políticas nacionales

3 minutos

Nairobi, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Cyril Ramaphosa anunció este miércoles que ha convocado al embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Leo Brent Bozell III, para que dé explicaciones respecto a su comentario de que EE.UU. está perdiendo «la paciencia» con el país africano por no acatar las peticiones de Washington sobre sus políticas económicas e internacionales.

«Hemos convocado al embajador Bozell para que explique sus comentarios poco diplomáticos tras sus visitas a sitios históricos como el Museo del Apartheid y el Distrito 6», dijo el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Ozzy Lamola, en una rueda de prensa.

«Lo convocamos para esta discusión y sobre los temas de las ‘cinco demandas’ que se han planteado. Como se ha dicho, esto ha surgido a través de las negociaciones comerciales», añadió.

Las «cinco demandas» de Estados Unidos incluyen que Sudáfrica reconsidere la Ley de Expropiación, que, según Washington, permite la expropiación de tierras sin compensación y genera incertidumbre sobre los derechos de propiedad y para los inversores.

También reformar las políticas de Empoderamiento Económico Negro (BEE), condenar de forma oficial el cántico «Kill the Boer» (matar al granjero blanco), ya que los estadounidenses lo consideran un discurso de odio, priorizar la seguridad en las granjas de los afrikáner y una postura de no alineación real.

Esto último exigiría que Sudáfrica regrese a una neutralidad efectiva e implicaría distanciarse de bloques como los BRICS, abandonar el caso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y cesar la cooperación militar con adversarios de EE.UU. como Rusia, China o Irán.

El ministro reafirmó que el empoderamiento económico negro no es racismo inverso, sino un instrumento constitucional para corregir desequilibrios históricos, y mencionó que unas 500 empresas estadounidenses operan en Sudáfrica, empleando a más de 250.000 personas, cumpliendo la legislación nacional y contribuyendo a programas de desarrollo económico y social.

«El BEE es un imperativo constitucional y un asunto de soberanía nacional que los sudafricanos manejamos mediante nuestra propia legislación», afirmó Lamola.

«Respecto a la Ley de Expropiación, ya he explicado su funcionamiento: estamos tratándolo en nuestras plataformas nacionales. Quienes se sientan agraviados pueden seguir nuestros procesos ante los tribunales independientes de Sudáfrica y esperar su resultado. Nunca se ha dudado de la independencia de nuestras cortes, ni interna ni internacionalmente», zanjó el ministro.

En cuanto a la no alineación de Sudáfrica, resaltó que su país tiene la capacidad de interactuar con todos los socios internacionales y adoptar posturas caso por caso, guiados por su «perspectiva de derechos humanos y el derecho internacional».

Las tensiones entre Sudáfrica y EE.UU. se intensificaron en 2025, después de que Washington exigiera reformas con la amenaza de imponer aranceles recíprocos pese a la extensión de una ley comercial estadounidense, aprobada en el año 2000, que permite a los países del África subsahariana elegibles exportar productos sin pagar aranceles.

Bozell asumió sus funciones diplomáticas tras presentar sus credenciales ante el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (Dirco, inglés) el pasado 23 de febrero. EFE

