Sudáfrica dice que ha confirmado más de 45.000 millones de euros en inversiones hasta 2030

3 minutos

Nairobi, 31 mar (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció este martes que su país ha confirmado compromisos de inversiones por valor de cerca de 900.000 millones de rands (más de 45.000 millones de euros) para el periodo entre 2026 y 2030, al lanzar una segunda campaña presidencial de captación de inversiones.

En un contexto global marcado por la incertidumbre y la guerra comercial, Ramaphosa afirmó que Sudáfrica es un destino «fiable» para los inversores, al intervenir en la apertura de la Sexta Conferencia de Inversiones de Sudáfrica (SAIC, en inglés), en Johannesburgo, que reúne a más de 1.000 delegados de más de cincuenta países.

«Nos reunimos en un momento de incertidumbre para la economía mundial. La fragmentación geopolítica, las interrupciones en las cadenas de suministro provocadas por conflictos y guerras y las tensiones comerciales están afectando de manera radical a los flujos de capitales mundiales», dijo el presidente.

«En tales condiciones, Sudáfrica presenta una propuesta favorable como destino de inversión resiliente, creíble y orientado a las reformas, con unos fundamentos sólidos. Vuestra presencia hoy aquí indica que, como inversores, veis lo mismo que nosotros: un potencial real y duradero, valor a largo plazo y oportunidades sin explotar», añadió.

Ramaphosa aseguró que, en una primera ronda de captación de inversiones entre 2018 y 2023, cuando el Ejecutivo se había fijado el objetivo de atraer 1 billón de rands (unos 50.000 millones de euros), consiguieron finalmente 1,5 billones de rands (más de 76.000 millones de euros) en compromisos de inversión en sectores como la energía, las telecomunicaciones, las infraestructuras, la minería o las manufacturas.

En una segunda ronda, entre 2026 y 2030, Pretoria busca alcanzar la meta de 2 billones de rands (más de 100.000 millones de euros).

«El punto de partida de esa segunda ronda son los 415.000 millones de rands (unos 21.000 millones de euros) de inversión fija confirmada y los 474.800 millones de rands (unos 24.000 millones de euros) de inversión extranjera directa que se anuncian hoy aquí. Esto eleva el total a 889.800 millones de rands (unos 45.300 millones de euros)», detalló el presidente.

«Se trata de 81 proyectos, nueve provincias y 22 mercados de origen. Más de 230.000 puestos de trabajo permanentes», agregó.

Ramaphosa destacó las reformas impulsadas en varios sectores de la economía sudafricana -como la electricidad, el agua o las infraestructruras- para «posicionarse como destino de inversión preferente».

Como parte de los logros económicos del país, el mandatario destacó la celebración en Sudáfrica el pasado noviembre de la primera cumbre de líderes del G20 (grupo de economías desarrolladas y emergentes), pero lamentó que el país está siendo «castigado».

Aunque no hizo una referencia directa a ello, EE.UU. intentó socavar incansablemente esa cumbre tras un deterioro de las relaciones entre Washington y Sudáfrica desde la vuelta del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Tras asumir la presidencia rotatoria del bloque el pasado diciembre, EE.UU. anunció, en una medida sin precedentes, que excluiría a Sudáfrica -miembro del grupo- de sus actividades durante todo 2026. EFE

lbg/ah