Sudáfrica inaugura la cumbre del G20 sin Trump

Sudáfrica lanzó este sábado un alegato a favor del multilateralismo al inaugurar la cumbre del G20 de Johannesburgo boicoteada por Donald Trump, en la que Ucrania, el clima y la desigualdad parten como protagonistas.

«El G20 subraya el valor de la relevancia del multilateralismo», dijo el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en su discurso de apertura.

«Los desafíos a los que nos enfrentamos solo pueden ser resueltos a través de la cooperación, la colaboración y las alianzas», afirmó.

Aunque el presidente estadounidense haya boicoteado el encuentro, organizado por primera vez en África, su plan para poner fin a la guerra en Ucrania ya marca los debates en Johannesburgo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los dirigentes europeos presentes en Sudáfrica se reunirán el sábado al margen del G20 para abordar la propuesta.

En la tarde están previstas conversaciones sobre el clima, que pueden solaparse con las negociaciones de última hora en la COP30 de Brasil, en el limbo por los desacuerdos sobre la salida de los combustibles fósiles.

El G20 agrupa a 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana. En total, sus participantes representan un 85% del PIB mundial y unos dos tercios de la población.

La cumbre de Johannesburgo se anunciaba simbólica. Es la primera organizada en el continente y representa el fin de un ciclo de presidencias del G20 de países del «sur global»: Indonesia (2022), India (2023) y Brasil (2024).

Pero el gobierno sudafricano se convirtió en blanco de Donald Trump, que boicotea la cumbre bajo el pretexto de que las prioridades de Pretoria son contrarias a la política estadounidense.

No es la única ausencia destacada. El argentino Javier Milei, alineado diplomáticamente con Trump, tampoco asistirá, así como la mexicana Claudia Sheinbaum, quien no suele acudir a este tipo de citas.

Tampoco lo hará el presidente chino, Xi Jinping, que enviará a su primer ministro Li Qiang, ni el ruso Vladimir Putin, que no ha participado en ninguna de esas cumbres desde el inicio de la invasión de Ucrania.

En cambio, aunque la COP30 todavía está en marcha en su país, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegó el viernes a Sudáfrica, un estrecho aliado en el grupo de los BRICS.

– Panel sobre la desigualdad económica –

Uno de los principales objetivos de Sudáfrica en el G20 es la creación de un panel internacional sobre las desigualdades económicas, a imagen del IPCC promovido por la ONU para el cambio climático.

El alivio de la deuda, los minerales de la transición energética (muy abundantes en África) o la inteligencia artificial también figuran en la agenda.

Existen dudas sobre si Ramaphosa conseguirá que se apruebe una declaración conjunta de los líderes participantes, como suele ocurrir en estas cumbres.

Washington se opone por completo a la difusión de una resolución final en nombre del G20 ante la ausencia estadounidense en las reuniones.

La adopción de una declaración de los líderes presentes sería «una señal importante de que el multilateralismo puede alcanzar resultados», dijo el líder sudafricano en su discurso inaugural.

Una fuente diplomática y otra del gobierno sudafricano señalaron a AFP que hay un borrador terminado, pero sin su título habitual: «Declaración de dirigentes del G20».

La presidencia sudafricana se ha erigido en este tiempo como una ardiente defensora del multilateralismo, que tiene en el G20 uno de sus principales instrumentos.

Por el contrario, el segundo mandato de Trump se caracteriza por su ofensiva proteccionista y la retirada de múltiples instancias y foros internacionales.

Aun así, Estados Unidos debe tomar el relevo de Sudáfrica en la presidencia rotatoria del G20. La administración Trump anunció que quiere acotar la cumbre a cuestiones de cooperación económica.

