Sudáfrica manda a prisión preventiva al panafricanista acusado de apoyar un golpe en Benín

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Nairobi, 20 abr (EFE).- El Tribunal Regional de Pretoria mandó este lunes a prisión preventiva al activista beninés panafricanista Kémi Séba, reclamado en Benín por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 en ese país, después de ser detenido el pasado jueves en la capital sudafricana.

Séba, de 45 años y cuyo verdadero nombre es Stellio Gilles Robert Capo Chichi, fue detenido junto a dos coacusados: su hijo, Khonsou Seba Capo Chichi, y un individuo identificado como François van der Merwe, quienes también permanecerán en prisión preventiva, según medios locales.

Tras una comparecencia de los tres acusados ante el mencionado tribunal, la sala decidió aplazar el caso hasta el próximo 29 de abril para abordar la solicitud formal de libertad bajo fianza por parte de los detenidos.

«Los tres permanecerán bajo custodia mientras los investigadores verifican el estatus migratorio de los ciudadanos de Benín y su domicilio en Sudáfrica», declaró la portavoz de la Policía sudafricana, Katlego Mogale.

El activista, líder de la ONG Panafricanista, y su hijo fueron arrestados el pasado jueves en un centro comercial de Pretoria junto a Van der Merwe, quien está acusado de cargos relacionados con facilitar el tránsito ilegal hacia Zimbabue a través del río Limpopo, país desde donde tenían previsto viajar a Europa.

Nacido en Francia y de padres benineses, Séba fue despojado de su nacionalidad francesa en 2024 y es conocido por sus diatribas contra Francia y los gobiernos africanos aliados de París, al mismo tiempo que se dedica a sensibilizar en torno a la ideología del panafricanismo.

Séba también fue líder de la Tribu Ka, un grupúsculo radical negro y antisemita, que fue disuelto por el Gobierno francés tras ser responsable de incidentes en el barrio judío de París en mayo de 2006.

Benín emitió el pasado 12 de diciembre una orden de arresto contra el activista por «incitar a la rebelión» tras su apoyo al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

Ese día, mientras soldados amotinados afirmaban en televisión haber derrocado al presidente beninés, Patrice Talon, Séba publicó un video declarando que era «el día de la liberación» para el país de África occidental.

El golpe fue sofocado horas después por las Fuerzas Armadas beninesas con apoyo del Ejército de la vecina Nigeria. EFE

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