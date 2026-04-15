Suecia asegura que frustró un ataque cibernético de prorrusos contra una central térmica

Copenhague, 15 abr (EFE).- Un grupo de piratas cibernéticos prorrusos atacó el año pasado una central térmica en el oeste de Suecia, pero las autoridades frustraron la operación, aseguró este miércoles el Gobierno de este país nórdico.

«Los servicios de inteligencia se encargaron y pudieron identificar al autor. Por suerte, no hubo ninguna consecuencia grave, gracias a un sistema de protección incorporado», dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin.

Bohlin no especificó cuál fue la central afectada ni dio detalles del supuesto autor.

El ataque iba dirigido al sistema operativo de una infraestructura crítica, resaltó Bohlin, que cree que ha habido un cambio en la forma de proceder de los grupos prorrusos.

«Polonia sufrió un ataque parecido de mayor dimensión a finales del año pasado y también Noruega y Dinamarca se han visto afectadas. En conjunto, apuntan a una actuación más arriesgada y descuidada por parte de Rusia», afirmó el ministro sueco. EFE

alc/smm/llb

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR