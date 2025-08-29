Suecia convoca al embajador ruso en protesta por últimos ataques aéreos en Ucrania

The Swiss voice in the world since 1935

Copenhague, 29 ago (EFE).- El Gobierno sueco ha convocado este viernes al embajador de Rusia en Estocolmo en protesta por los últimos ataques aéreos contra Ucrania, en especial el de ayer en Kiev, con una veintena de muertos.

«La convocatoria se hizo para enviar una señal hacia los ataques continuos de Rusia contra ciudades y población civil ucranianas. En el ataque del 28 de agosto fue dañada incluso la delegación de la Unión Europea (UE) y la sede del Consulado británico», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco en un comunicado.

Suecia resaltó que Rusia está obligada «a proteger a civiles e infraestructura civil de acuerdo con el derecho humanitario internacional».

El ataque aéreo nocturno de ayer a Kiev, con 23 muertos provisionales según la administración militar ucraniana, ha provocado condenas generalizadas en el seno de la UE, así como peticiones de más acciones contra Moscú.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acusó a Moscú de no detenerse ante nada para «aterrorizar» a Ucrania.

El Kremlin negó sin embargo haber atacado infraestructuras civiles y aseguró que el objetivo eran aeródromos ucranianos e instalaciones de la industria militar, culpando a la defensa aérea de Kiev de los muertos. EFE

alc/cph/alf

