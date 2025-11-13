Suiza espera arrancar un acuerdo con EEUU que baje sus aranceles del 39 al 15 por ciento

1 minuto

Ginebra, 13 nov (EFE).- El ministro de Economía y vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin, se encuentra en Washington, donde confía en lograr un acuerdo con la Administración de Donald Trump que rebaje los actuales aranceles a los productos suizos del 39 % al 15 %, la tasa que han logrado negociar la Unión Europea y otras economías.

Según indicó la televisión nacional RTS, Parmelin anuló su agenda de este jueves y partió a la capital norteamericana junto a la secretaria de Estado de Economía, Helen Budliger Artieda.

Se espera que se reúnan allí con el representante de Comercio estadounidense Jamieson Greer, en un ambiente de moderado optimismo por parte de las autoridades suizas.

La reunión la semana pasada de un grupo de empresarios suizos con Trump ha generado ese optimismo, acrecentado días después por informaciones de la prensa estadounidense en las que se señalaba que el acuerdo podría llegar en esta semana.

En agosto Estados Unidos impuso a Suiza unos aranceles del 39 %, una de las tasas más altas de la Administración Trump a sus socios comerciales, bajo el argumento del amplio superávit comercial suizo en los intercambios bilaterales.

Ello está teniendo graves repercusiones en importantes industrias del país centroeuropeo como la relojera y mecánica o el sector alimentario, en particular a populares exportaciones como el chocolate y el queso.EFE

abc/jgb