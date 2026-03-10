Suiza no ha autorizado nuevas exportaciones de armas a EEUU desde inicio de guerra en Irán

2 minutos

Ginebra, 10 mar (EFE).- El Gobierno suizo aclaró este martes en un comunicado que desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero no ha autorizado ni rechazado ninguna demanda de exportación de armamento a Estados Unidos, su segundo mayor comprador de material de guerra en 2025.

Además, recordaron que su embargo de armas a Irán está en vigor «desde hace mucho tiempo» y que las exportaciones definitivas de material de guerra hacia Israel tampoco están autorizadas desde hace «muchos años».

En Suiza, donde rige el principio de neutralidad, la ley federal sobre material de guerra impide las exportaciones de armamento a países implicados en un conflicto interno o internacional y, sobre esta base, el país no exporta material bélico a Ucrania desde la anexión rusa de Crimea en 2014.

Sin embargo, preguntado por las exportaciones a Estados Unidos, el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, remarcó este lunes ante el Parlamento que el principio de neutralidad se aplica a los conflictos que presentan «una cierta duración e intensidad», según recogen varios medios suizos.

«Si resulta que este derecho (de neutralidad) es aplicable, será necesario revisar la pertinencia del material exportado autorizado y, por consecuencia, la necesidad de revocación o suspensión de las autorizaciones», añadió Parmelin, según el periódico ’20 Minutes’.

El Gobierno suizo quiso matizar en un comunicado que el derecho de neutralidad «no prohíbe completamente» la exportación de material bélico, sino que la condiciona al cumplimiento del «principio de igualdad de trato».

El año pasado, las empresas de armamento suizas exportaron material de guerra por valor de 948,2 millones de francos suizos (1.052,6 millones de euros), cerca de un 43 % más que el año anterior.

Estados Unidos fue el segundo principal comprador, solo por detrás de Alemania, al importar por valor de 94,2 millones de francos (105 millones de euros), principalmente destinados a varios tipos de munición y componentes de aviones de combate. EFE

