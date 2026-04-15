Suiza toma medidas para limitar las adquisiciones de vivienda por ciudadanos extranjeros

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Ginebra, 15 abr (EFE).- El Gobierno suizo anunció este miércoles medidas para endurecer las condiciones bajo las cuales puedan comprar vivienda ciudadanos extranjeros, con el fin de hacer frente a la creciente escasez en el mercado inmobiliario interno.

En primer lugar, propone que aquellos ciudadanos de países que no sean de la Unión Europea (UE) o de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, integrada además de por Suiza por Noruega, Islandia y Liechtenstein) tengan que obtener una autorización de las autoridades para poder adquirir residencias en Suiza.

Además, según el anteproyecto presentado por el Gobierno, deberían revender esa vivienda en un plazo de dos años si se trasladan.

También se endurecerían las condiciones de adquisición de locales comerciales por parte de extranjeros, que precisarían también de autorización si no explotaran directamente el establecimiento, y no podrían posteriormente alquilarlos o arrendarlos.

Otras medidas limitarían a los extranjeros la compra de viviendas de vacaciones y la participación en sociedades inmobiliarias de vivienda con cotización en Bolsa.

El propio Gobierno suizo, reunido este miércoles, reconoció que estas medidas quieren ser una respuesta a la iniciativa popular «No a una Suiza de 10 millones», que propone restricciones a la inmigración y el derecho a la residencia alegando que el actual crecimiento en habitantes del país está causando presión en la vivienda, los transportes y otros sectores.

La iniciativa será sometida a referéndum el 14 de junio, y el Gobierno ha recomendado votar en contra de ella.

Frente al estancamiento o descenso poblacional en algunos vecinos como Italia o Alemania, la población de Suiza sigue aumentando a un ritmo moderado, gracias a factores como la inmigración, y recientemente superó por primera vez la barrera de los nueve millones. EFE

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