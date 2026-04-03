Supremo de EEUU confirma que juez Samuel Alito fue hospitalizado brevemente el mes pasado

2 minutos

Los Ángeles, 3 abr (EFE).- El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Samuel Alito, de 76 años, fue hospitalizado el mes pasado por razones de “extrema precaución”, informó este viernes la oficina de Información Pública del máximo tribunal confirmando reportes de la prensa sobre las causas de la ausencia del magistrado en una audiencia.

Alito, que cumplió años el miércoles pasado, recibió tratamiento por deshidratación tras sentirse indispuesto en un evento el pasado 20 de marzo, declaró Patricia McCabe, vocera de la Corte Suprema.

«Por extrema precaución, accedió a la recomendación de su equipo de seguridad de consultar a un médico antes de emprender el viaje de tres horas de regreso a casa», detalló.

Alito fue sometido a exámenes en el hospital y se le suministraron fluidos para tratar la deshidratación. El juez regresó a su casa esa misma noche, como estaba previsto.

La información confirmó la información de CNN, que adelantó que el máximo magistrado había sido hospitalizado tras sentirse indispuesto el mes pasado durante una cena en Filadelfia.

Ese mismo día, Alito había estado ausente en una audiencia de la máxima corte.

McCabe no dio más información sobre un posible diagnóstico o la razón por la que el juez estaba deshidratado.

Alito participó este miércoles en la audiencia para escuchar argumentos de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, en una vista a la que asistió el propio mandatario.

Nombrado por el expresidente George W. Bush (2001-2009), Alito se incorporó en enero de 2006 y es uno de los jueces de mayor tendencia conservadora entre los nueve magistrados.

Los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. ocupan cargos vitalicios. El presidente Trump ha nombrado tres jueces, lo que inclinó la balanza el tribunal a una mayoría conservadora. EFE

amv/gpv