Supremo eslovaco confirma pena de 21 años al hombre que intentó matar al primer ministro

1 minuto

Viena, 29 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Eslovaquia confirmó este miércoles la pena de 21 años de cárcel dictada el pasado octubre para el hombre de 73 años que intentó asesinar al primer ministro, Robert Fico, en mayo de 2024.

«La naturaleza planificada del ataque, junto con el conocimiento de que estaba atentando contra el primer ministro, indica que debió ser consciente del efecto negativo en el funcionamiento del poder gubernamental», declaró Peter Kaňa, presidente de la sala de apelación que confirmó la condena por «ataque terrorista».

El Supremo consideró así que el agresor, un jubilado llamado Juraj Cintula, actuó con la intención de dañar el orden constitucional, informa el diario Dennik N.

Cintula reconoció durante el proceso el pasado otoño haber sido el autor de los cinco disparos que casi acaban con la vida de Fico, pero negó que se tratara de un acto terrorista y apeló la sentencia.

El condenado calificó este miércoles de «locura» la pena de 21 años y consideró que se trata de una cadena perpetua, debido a su edad.

En su testimonio durante el primer juicio, afirmó que no quiso matar a Fico, pero no mostró arrepentimiento y justificó su agresión en que no soportaba las políticas del jefe del Ejecutivo. EFE

as/mgr