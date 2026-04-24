Suspenden clases presenciales en un colegio de Ecuador por una amenaza de tiroteo

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Quito, 24 abr (EFE).- Un colegio de la provincia ecuatoriana del Napo, situado en la Amazonía del país, suspendió este viernes las clases presenciales tras el hallazgo de una carta en la que se amenazaba con un supuesto tiroteo.

En el escrito -hallado en un baño del área de bachillerato- se advertía de que el supuesto ataque ocurriría durante esta misma jornada.

Ante la alerta registrada en la Unidad Educativa ‘Maximiliano Spiller’, ubicada en la capital provincial, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó de que se activaron «los protocolos de seguridad de forma inmediata, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo».

Con el fin de salvaguardar a la comunidad, este viernes, la institución educativa «pasó a la modalidad de clases no presenciales».

El hallazgo del mensaje ocurrió en la misma semana en la que en el interior de una barbería del Tena, se registró un ataque, que dejó dos muertos y dos heridos, entre ellos, un menor de edad, como víctima colateral, y quien fue ingresado en una casa de salud.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En el marco de la lucha contra el crimen, entre el 3 y el 18 de mayo próximo, en nueve provincias y cuatro municipios se aplicará un toque de queda, que se extenderá desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT).

En la segunda quincena de marzo ya se aplicó la misma medida en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En mayo próximo, se replicará en esas provincias, a las que se sumarán las de Pichincha, cuya capital es Quito, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbííos, estas dos últimas, fronterizas con Colombia.

También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar). EFE

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