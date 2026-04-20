Suspenden por incidentes en gradas el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño

3 minutos

(Actualiza con reacciones de los equipos)

Asunción, 19 abr (EFE).- El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido este domingo en medio de choques en las gradas del estadio asunceno Defensores del Chaco entre policías y fanáticos del equipo azulgrana, que jugaba como visitante.

Tras los hechos violentos las autoridades no han anunciado de momento una cifra de lesionados.

«Hay lesionados, tanto policías como hinchas de Cerro», anticipó a periodistas el comisario Isidro Gamarra, de la Policía Nacional de Paraguay, que no precisó de inmediato cifras ni otros detalles.

El director de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Michael Sánchez, comunicó la decisión después de que el partido se viera empañado por los disturbios que obligaron a detener las acciones cuando se acercaba la media hora de juego.

Un grupo de policías antimotines ingresó en el sector asignado a los seguidores de Cerro Porteño para dispersar con balines de goma y gases lacrimógenos a quienes protagonizaban desórdenes, en medio de los cuales quedaron mujeres y niños, así como espectadores de una zona destinada a los hinchas de Olimpia hacia la cual saltaron algunos de los visitantes.

Varios personas se desmayaron como consecuencia de los gases lacrimógenos.

Al final, las autoridades debieron abrir las puertas para facilitar la salida de los hinchas, muchos de los cuales ocuparon la cancha para tomar distancia de las riñas.

Hasta el estadio llegaron ambulancias y más policías para redoblar la vigilancia en los alrededores.

El partido, que había comenzado con un homenaje al mediocampista Richard Ortiz por su aparición número 500 con la camiseta de Olimpia, había subido rápidamente de tono con algunos roces entre jugadores. Hasta entonces el marcador se mantenía 0-0.

La Policía anunció el viernes que más de 3.500 policías habían sido asignados a la seguridad del superclásico, el segundo de este año en el campeonato nacional.

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez, es líder del Apertura con 39 puntos, 6 más que Cerro Porteño, que lo sigue en la clasificación.

Sobre los incidentes, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, se declaró «muy apenado» por la manera como terminó el espectáculo, y defendió que su equipo, como local, «dio toda la garantía» e «hizo una organización perfecta».

Nogués anticipó a los periodistas que su plantel «se va a resguardar en los derechos que sea necesario» para garantizar la «integridad del fútbol».

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, dijo a periodistas que quieren llegar «al fondo de la cuestión y saber qué pasó con la organización, por qué falló la seguridad» y «cuál era el protocolo que tenían» para esta jornada, tras advertir que vieron «una seguridad que no cumplió como tenía que haber cumplido». EFE

lb-rgc/hbr

(video)