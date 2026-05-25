Táchira frena al Carabobo y resiste en la cima de la zona B de la liga venezolana

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Caracas, 24 may (EFE).- El Deportivo Táchira rescató este domingo un empate 1-1 frente al Carabobo que le permitió defender su liderato en el grupo B del torneo Apertura de la liga venezolana de fútbol, que la semana entrante tendrá la última jornada.

Los dirigidos por el uruguayo Álvaro ‘Chino’ Recoba apuntaron la diana cuando estaba a punto de finalizar el partido jugado en el estadio Misael Delgado de Valencia, en Carabobo.

Mientras tanto, Metropolitanos venció por 1-0 a Estudiantes de Mérida en un partido que estuvo empañado por la lluvia y una falla eléctrica, común en esta región del país.

Con este gol, el cuadro violeta sumó tres puntos que lo dejaron en empate de ocho totales con Táchira y Carabobo, aunque el conjunto aurinegro ocupa el primer puesto por tener más goles a favor.

En el Grupo A, La Guaira derrotó por 2-0 a Portuguesa, desplazando así del primer lugar de la tabla a Universidad Central, que cayó hasta el tercer lugar al perder por 2-1 ante Puerto Cabello.

El uruguayo Martín Gianoli fue el protagonista de la penúltima jornada de este grupo, en el torneo Apertura, al marcar un doblete para La Guaira y resolver el partido en la primera mitad del juego, pese a los constantes ataques de Portuguesa durante el segundo tiempo.

Y aunque Universidad Central parecía seguir defendiendo su liderato, en el tiempo de descuento todo cambió y Puerto Cabello anotó los dos goles que dejaron al equipo caraqueño en el tercer lugar.

El equipo azul-naranja llegará a la última fecha compartiendo el liderato del Grupo A con el Deportivo La Guaira, ambos con 7 puntos.

Los líderes de cada cuadrangular disputarán la final del Apertura en un partido único y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano. EFE

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