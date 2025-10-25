Tailandia decreta 30 días de luto por la muerte de la reina madre Sirikit

Bangkok, 25 oct (EFE).- El Gobierno de Tailandia decretó este sábado 30 días de luto oficial por la muerte de la reina madre Sirikit a los 93 años, cuyo fallecimiento fue anunciado esta madrugada por la Casa Real tailandesa.

Durante este periodo, las banderas de todas las oficinas gubernamentales, empresas estatales e instituciones educativas permanecerán a media asta; mientras que a los funcionarios y trabajadores gubernamentales se les pide guardar un año de luto, apunta un comunicado del Gobierno tailandés.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, quien hoy retrasó al domingo su viaje a Malasia para participar en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático, pidió a la población que durante los próximos 90 días usen ropas negras o con colores poco llamativos «en señal de respeto», en declaraciones a los medios antes de participar en un Gabinete de Gobierno de emergencia.

La reina madre falleció «tranquila» en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT) del viernes. Sirikit, quien llevaba hospitalizada desde 2019, sufrió una infección de sangre este mes, añadió la Oficina de la Casa Real.

Durante más de seis décadas, la reina Sirikit estuvo casada con el rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016 y que fue el monarca con el reinado más largo de Tailandia.

Aunque las apariciones públicas de Sirikit fueron muy escasas desde 2012, cuando sufrió un derrame cerebral.

Tras conocerse la noticia, un grupo de mujeres se congregaron a las puertas del Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, donde permanecía ingresada la reina madre.

«No estábamos preparadas para esto (…) Si nuestro corazón está destrozado, ¿cómo estará Su Majestad?», declaró una tailandesa entre sollozos y vestida de negro, en referencia al rey Vajiralongkorn, quien ascendió al trono tras la muerte de su padre.

Por su parte, los medios de comunicación y las entidades públicas cambiaron al blanco y negro sus portales de internet.

El académico tailandés, Pavin Chachavalpongpun, profesor en la Universidad japonesa de Kioto, recordó en una publicación de Facebook el papel fundamental de Sirikit «en el fortalecimiento de la monarquía tailandesa durante un período de agitación política».

«Esto fue especialmente crucial durante la Guerra Fría, cuando la supervivencia de la monarquía se equiparaba a la supervivencia de la nación», según Pavin, perseguido en su país por las leyes que prohíben las críticas a la Casa Real.

El cuerpo de la soberana será trasladado mañana por la tarde hasta el Gran Palacio de Bangkok, donde descansará hasta que se proceda a los ritos funerarios, cuya fecha se desconoce de momento, indicó el Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno tailandés.

Anutin solicitó al bloque del Sudeste Asiático adelantar unas horas el domingo la ceremonia prevista de firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya en Kuala Lumpur, a la que asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump, para así poder regresar al país y asistir a la procesión del cuerpo de la difunta reina madre. EFE

